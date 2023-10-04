Какая погода будет в Москве и Петербурге 5 и 6 октября: ждать ли снег Жителей Москвы предупредили о сильном похолодании 6 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильное похолодание ожидается в Москве с 6 октября, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода будет в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области в четверг и пятницу?

Что будет с погодой в Москве в ближайшие дни

По словам Шувалова, 4 октября в российскую столицу на один день вернется теплая погода, но она будет сопровождаться дождями и порывами ветра до 15 м/с.

«При этом столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла», — пояснил он.

Шувалов сообщил, что похолодание ожидается в пятницу, 6 октября, а выходные станут самыми холодными днями на этой неделе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что российская столица с 5 октября окажется под воздействием холодного циклона, температура в течение дня будет держаться в районе 15 градусов тепла.

«Погода будет существенно отличаться от предыдущей недели, тип погоды поменяется, будет больше облаков, существенных осадков не прогнозируется, местами пройдет дождь. До этого было голубое небо, солнце, такого теперь нет», — резюмировал специалист.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье завтра и послезавтра

По данным «Фобоса», в Москве 5 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем ожидается до 15 градусов тепла, ветер западный, умеренный.

6 октября в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем столбики термометра будут показывать от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Ветер западный, умеренный.

В Подмосковье, по информации центра «Фобос», 5 октября в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днем до плюс 13 градусов. Ветер западный, умеренный.

6 октября в регионе будет переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем до плюс 11 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 5 и 6 октября

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, 5 октября в городе столбики термометра могут подняться до плюс 15 градусов.

«Циклон смещается через наш регион очень быстро, поэтому максимальное усиление ветра будет непродолжительным, в течение нескольких часов. К началу ночи 5 октября ветер в Санкт-Петербурге уже ослабеет. Приближение теплого атмосферного фронта принесет нам снова теплый воздух, так что утром даже при дожде в Санкт-Петербурге может быть до +15 градусов, но после обеда температура начнет быстро понижаться», — рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что температура воздуха будет снижаться с пятницы на выходные и возрастает вероятность выпадения снега в Санкт-Петербурге.

По данным «Фобоса», 5 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и сильный дождь. Ночью до 8 градусов тепла. Днем до плюс 14 градусов. Ветер западный, умеренный.

6 октября в Петербурге будет переменная облачность, небольшой дождь. Днем столбики термометра покажут до 10 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

В Ленинградской области 5 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью до 8 градусов тепла. Днем от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Ветер западный, умеренный.

6 октября в ЛО будет переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем от 6 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

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