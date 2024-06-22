«Как же не взять в ЕС и НАТО?»: Коц оценил удары по энергетике Украины Военкор Коц исключил вхождение Украины в ЕС и НАТО после ударов по ее энергетике

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Евросоюз и НАТО вряд ли согласятся взять к себе «богатую и процветающую» Украину на фоне ущерба, который Россия нанесла ее энергетической инфраструктуре в последние дни, такое мнение в Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Коц. Он также усомнился, что «знаменитые украинские колл-центры» способны выжить без электричества.

Ну как же такую богатую и процветающую страну не взять в ЕС и НАТО? Да и как выживут без электричества знаменитые украинские колл-центры? — иронично отметил Коц.

Военкор обратил внимание на заявления «Укрэнерго» об ударах со стороны России. Так, уже с 22 июня на территории страны начнут отключать свет на два часа раньше обычного. Кроме того, глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал потерю девяти гигаватт генерации. По словам Коца, это является общим объемом потребления Нидерландов.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о планах нарастить импорт электроэнергии из стран Европы до рекордных значений. Это связано с масштабными ударами со стороны Вооруженных сил России по объектам энергетики, произошедшими в ночь на 22 июня. Власти планируют увеличить поставки электричества до 33,5 тысячи мегаватт-час.