Как выглядел храм Новый Иерусалим до и после разрушения ВСУ: фото

Фото: Белгородская и Старооскольская епархия

Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ

Вооруженные силы Украины варварски атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его мнению, удар по одному их самых святых мест в пасхальную неделю был нанесен целенаправленно. Операторы украинских дронов не давали тушить пожар.

На территории храмового комплекса уцелела только часовня Божией Матери, рассказал глава округа Алексей Дыбов. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

«Там сгорел не один храм — храмовый комплекс практически полностью разрушен огнем. Там осталась одна только небольшая часовня Божией Матери, остальное уничтожено», — рассказал Дыбов.

По его словам, во время атаки в храмовом комплексе никого не было, пострадавших в результате нападения нет. Дыбов подчеркнул, что объект был действующим, в церкви работали люди и проводились службы. Всю ее деятельность перенесли в другие места. Глава округа отметил, что по окончании конфликта комплекс восстановят.

По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга». В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.

Новый Иерусалим представлял собой репродукцию библейского Иерусалима. Храмовый комплекс начали возводить в 2001 году на Михеевской горе в 30 километрах от города Валуйки.

Он включал в себя храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божьей Матери и святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба Господня, Камень помазания, местную Голгофу, а также святую купель Апостола Иоанна Богослова.

Как выглядел храмовый комплекс до и после пожара — в фотогалерее NEWS.ru.