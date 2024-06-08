Как ВСУ атаковали регионы России ночью 8 июня: что известно о последствиях

Фото: МО Украины

Украинская армия каждый день совершает атаки на регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 июня, что известно о последствиях?

Белгородская область

Окраина города Шебекино подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным пострадавших не было.

Глава области рассказал о повреждении снарядом дорожного полотна в жилом секторе. Гладков уточнил, что в трех частных домовладениях зафиксированы повреждения — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Кроме того, губернатор проинформировал о нападении ВСУ с помощью дронов на село Байцуры Борисовского района и село Петровка Белгородского района. Беспилотники атаковали движущиеся автомобили. В Байцурах от взрыва пострадал водитель, у мужчины диагностированы черепно-мозговая травма и контузия. В Петровке пострадавших не было. Оба автомобиля полностью сгорели.

Дрон-камикадзе также атаковал село Малиновка Белгородского района, добавил Гладков. По его информации, пострадавших нет.

«При атаке на частный дом дрон застрял в окне и не сдетонировал. В момент атаки в доме никого не было», — уточнил губернатор Белгородской области.

Курская область

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ за последние сутки обстреляли или атаковали беспилотниками более 15 населенных пунктов в регионе. По его информации, никто не пострадал.

Он уточнил, что нападениям подверглись деревни и хутора в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Беловском районах Курской области, а также пункт пропуска «Суджа». В Беловском районе были зафиксированы атаки дронов-камикадзе и сбросы взрывных устройств. В результате в поселке Политотдельский загорелся, но был оперативно потушен жилой дом. В трех селах было нарушено электроснабжение, добавил Смирнов. Он отметил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 16 украинских дронов», — написал Смирнов.

Ростовская область

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе города Новошахтинска в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

«В 00:30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет», — написал губернатор.

До этого в результате атаки беспилотника на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул пожар на площади 100 кв. метров. Он был быстро локализован. К тушению возгорания были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Пострадавших и погибших в результате атаки не было.

Севастополь

Мэр Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил происхождение громких звуков, которые были слышны в районе Стрелецкой бухты. По его данным, российский флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер.

«По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев.

Читайте также:

Разнесли жилые дома Луганска, люди под завалами: как ВСУ атакуют РФ 7 июня

Теракт ВСУ в Луганске 7 июня: обвал дома, сколько человек погибло

Звезда «Универа» собирает деньги для ВСУ: как ее накажут