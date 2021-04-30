Как ветер мая: Вильфанд предупредил о переменчивой погоде в столице

https://static.news.ru/photo/0bb15b30-60e2-11eb-b82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие пять дней жителей российской столицы ожидает крайне переменчивая погода. Предположительно, друг за другом последуют потепление до 19 градусов, первая майская гроза, резкое снижение температуры сразу на 10 градусов, проливные дожди и дни без каких-либо осадков. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, погода в Москве в ближайшие дни будет полностью соответствовать знаменитой опере Верди «Риголетто», где утверждается, что сердце красавицы так же переменчиво, как и майский ветер.

Ночь на воскресенье тихая, маловетреная, лунная, днем до полудня тоже вполне спокойная погода, максимальная температура будет плюс 12-14 градусов. Но во второй половине дня начнутся изменения, связанные с приближением Средиземноморского циклона, — сообщил метеоролог.

Циклон принесёт в столицу интенсивные дожди, однако при этом в понедельник температура воздуха повысится до 17-19 градусов тепла. В этот день ожидается и первая майская гроза с сильным ветром.

Во вторник характер погоды резко изменится. Дожди утихнут, однако вместе с ними уйдёт и тепло, температура понизится сразу на 10 градусов. Ночью ожидаются заморозки.

В среду, 5 мая, снова предполагается повышение температуры до плюс 15 градусов. При этом будет облачно, но без осадков.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер.