«Как в Авдеевке»: военкора восхитило взятие опорника ВСУ в Кирово Военкор Коц назвал блестящей операцию ВС РФ по взятию опорника ВСУ в Кирово

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале заявил, что российские бойцы проверили «блестящую операцию» по взятию под контроль опорного пункта ВСУ в поселке Кирово. Журналист отметил, что ситуация получилась «как в Авдеевке».

Как в Авдеевке. Блестящая операция российских войск под Торецком. Благодаря хитрости и смекалке нашим бойцам удалось выйти в тыл противника и занять важный опорник на востоке поселка Кирово, — сказал Коц.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирово. Для этого штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» воспользовались подземным туннелем.

В министерстве отметили, что бойцы скрытно расчистили туннель, протяженность которого превышает три километра. Он проходит вдоль канала Северский Донец. Это позволило военным зайти в тыл противника. Примечательно, что опорный пункт ВСУ имел долговременные огневые точки и подземные укрытия.

Используя фактор внезапности, уточнили в ведомстве, военнослужащие быстро развили успех и полностью овладели опорным пунктом. В итоге противник был вынужден сдаться или бросить позиции и отступить, резюмировали в МО.