«Как трамплин»: политолог заявил об ошибке Зеленского по Залужному Политолог Корнилов: Зеленский просчитался, отправив Залужного в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, отстранив Валерия Залужного от поста главкома ВСУ и назначив его на должность посла в Великобритании, заявил в беседе со «Звездой» политолог Владимир Корнилов. Военный сможет использовать поездку в Лондон как трамплин, считает эксперт.

Там он будет иметь возможность работать с экспертами, которые могут его натаскивать и настраивать на будущую политическую карьеру. Я не исключаю вообще, что эту должность он вообще будет рассматривать как трамплин, — заявил Корнилов.

Зеленский понадеялся, что отправив Залужного на почетную пенсию, он лишится главного конкурента, добавил политолог. Функционал посла действительно ограничен, а сам он подконтролен МИД и президенту. Однако, по словам эксперта, находясь в Киеве, где отсутствует свобода слова, но присутствуют всевозможные слежки, бывший военный более стеснен в действиях, чем в Великобритании, находящейся в центре разных информационных потоков.

Ранее глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Залужного отправили в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти. По его мнению, сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока.