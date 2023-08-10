«Как Тиньков»: политолог высказался о заявлении основателя «Яндекса» Политолог Светов сравнил сооснователя «Яндекса» Воложа с Тиньковым

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Олег Тиньков

Многие представители бизнеса, заработавшие деньги в РФ, а потом переехавшие за границу, начинают жить по правилам тех государств, в которые переехали, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Примером являлся Олег Тиньков, а теперь и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, отметил эксперт. Таким образом он прокомментировал заявление предпринимателя, высказавшегося против спецоперации.

Многие представители бизнеса, которые заработали деньги в России, а потом начали экспансию в другие страны мира, стали выполнять те правила, которые существуют и поддерживают там <...> Прекрасный пример, как Олег Тиньков во всей красе продемонстрировал себя с выпадами против России. В результате с него сняли санкции за границей, — указал Светов.

Теперь предстоит определить, дискредитировал ли Волож российскую армию, добавил политолог. По словам Светова, часть россиян (22%) тоже высказывают свое несогласие с СВО, однако они имеют право работать и жить в стране. Большое значение имеет то, подкрепляют ли они свои слова противоправными действиями.

Насколько я знаю, сейчас Волож не влияет на деятельность «Яндекс», поэтому это никак не скажется на информационной безопасности, — добавил политолог.

Ранее Волож признался, что не поддерживал российскую спецоперацию, однако долгое время молчал по неуточненным причинам. Бизнесмен добавил, что уже давно живет в Израиле, однако чувствует ответственность за действия РФ.