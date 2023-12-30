Как Россия ответит на обстрел Белгорода и погибших детей? Мнение военкоров

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу

Российские военкоры и военные эксперты в своих Telegram-каналах обсуждают атаку ВСУ на Белгород. Как ВС РФ могут ответить на обстрел и удар по центру города, почему украинская армия приняла такое решение, что будет дальше, какие последние новости и события в этой теме? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков

«Украинские военные бьют по нашим мирным жителям, компенсируя свои неуспехи на поле боя. Это их обычное поведение, старый метод. Я за восемь лет войны Украины против Донбасса таких кровавых, жестоких, абсолютно неоправданных обстрелов видел десятки и десятки раз. Это не промахи, не перелеты-недолеты — это выбор определенных жилых зон и поражение их. Но спешу подчеркнуть: во времена „Русской весны“ добровольцы, а потом и Народные милиции ЛДНР, были связаны Минскими соглашениями. Мы не стреляли в ответ. Я уверен в хладнокровии нашего военного руководства. Сейчас не время подзуживания и криков о мести. Военные знают, что делать. Главное, чтоб мы все четко увидели сатисфакцию. Мы не связаны никакими соглашениями ни мерзкой Европой, ни с живодерами из военных кругов Англии и США. Но. Лично я не хотел бы, чтоб в ответ страдали мирные люди на Украине. Военные находятся на войне. Я вижу, многим не нравится то, что я не хочу, чтоб мы били по мирным кварталам украинских городов. Да, я этого не хочу. Но хочу ответ, чтоб даже Европа подпрыгнула. Это возможно. Цели есть, надо уничтожать», — написал он.

Александр Коц

«Сначала эти криворукие своей ПВО поубивали собственных граждан. Россия не направляет ракеты на гражданских, это бессмысленно. Потом они решили за это отыграться на гражданах России, обычных жителях Белгорода, которые шли на елку. Просто из мести специально нанесли удар по центру города, по Соборной площади. Убили двух детей. Могут гордиться теперь. Отомстили. Надо ли нам отвечать? Безусловно. Но точно не ударами по праздничным площадям с елками. С убийством собственных граждан Киев справляется и без нас. По кому отвечать? Но тут напрашиваются и набившие оскомину центры принятия решений. И, что справедливее, по лицам, принимавшим это варварское решение», — возмутился военкор.

«Старше Эдды»

«Вопрос даже не в том, что украинец только что накрыл ударом центр Белгорода, вопрос первый — чем он это сделал, вопрос второй — каким будет наш ответ. Взрыв был, по ощущениям, очень сильный и в момент, когда на улицах полно народа и мирные граждане готовятся к встрече Нового года, осуществляя закупки и гуляя с детьми. Наблюдая за радостной истерикой в украинских пабликах, понимаю одно, что радость будет недолгой, и очень надеюсь, что среди людей, отвечающих за распределение целей, „гуманистов“ не будет. Судя по кадрам прямого попадания украинской ракеты в елку в центре Белгорода и последующие отчеты командования ВСУ о том, что поражены военные объекты, они специально целились в наших женщин, стариков и детей», — добавил он.

Дмитрий Стешин

«Увиденное в Белгороде знакомо до боли. До мельчайших деталей. Завтра Украина пожалеет Белгород. Самые умные украинцы это понимают, но ничего не делают. Значит, и жалеть их нечего», — написал он.

Фото: МО РФ

Анатолий Матвийчук

«Я уверен, что ответ за удар по Белгороду ВС России нанесут в ближайшее время. Недавно мы уже наблюдали массированный удар по объектам ВСУ после атаки по Феодосии. Скорее всего, за Белгород ВСУ достанется еще сильнее, будем бить из всего, что есть на вооружении Российской Федерации. Пусть ВСУ ждут — по ним врежут изо всех сил, будут бить из всех пушек, пока не разгромят этих террористов. Но мы нанесем удар только по военным объектам», — отметил военный эксперт в беседе с NEWS.ru.

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