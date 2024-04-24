Как Путин может поменять правительство: кто уйдет, а кто останется?

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подлила масла в огонь постоянных дискуссий о возможных изменениях в правительстве после инаугурации президента Путина. Ничего революционного сказано ею не было: мол, костяк останется прежним, но возможны некоторые перемены. Но и этого ныне достаточно, чтобы аналитики возбудились.

Перемены в правительстве на данном этапе (если абстрагироваться от ареста генерала Иванова) — это потенциальный предлог № 1 для демонстрации собственной осведомленности и приобщения к инсайдам. Куча высосанных из пальца ложных прогнозов забудутся, единичные угадывания запомнятся. Но интерес будут представлять не столько персоналии, сколько возможная структурная перестройка будущего кабинета министров.

Мишустин — премьер. Но надолго ли?

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что 8 мая президент внесет на рассмотрение парламента какую-то другую кандидатуру на пост премьер-министра, кроме Михаила Мишустина. Владимир Путин неоднократно признавал работу правительства под его руководством «удовлетворительной». В чиновничьем мире это высшая оценка. Но президентский срок — шесть лет. За эти годы многое может поменяться в стране и в мире. Во всяком случае, традиционный подход, что именно премьер может в любой момент стать преемником, никто в среде наших пророков не отменял.

Следовательно, можно, допустить, что Михаил Мишустин, придав нужное ускорение государственной машине, уступит свое кресло тому политику, который поведет наше государство дальше. И сейчас аналитики будут куда внимательнее присматриваться к тем, кто придет в кабинеты вице-премьеров или в руководство «Единой России».

Впрочем, примерно той же логикой руководствуются те аналитики, которые полагают, что скандал с Тимуром Ивановым все равно аукнется и Сергею Шойгу. И с течением времени его переведут на менее влиятельную должность. Но тут уж, как говорится, время покажет.

Фото: kremlin.ru Михаил Мишустин

Структурная перестройка правительства

Во многом даже косметические изменения в правительстве невозможны без некоторых структурных изменений. Если систематизировать все утечки из нашего Белого дома, то картина представляется следующая. Ряд перемен действительно может произойти в среде заместителей премьера. Не исключено, что на этом уровне появятся новые лица.

Свой ранг может повысить нынешний министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — младший, став вице-премьером. Есть некоторые предпосылки к тому, что заместителями премьера могут также стать отвечающий за широкую цифровизацию нашего бытия Максуд Шадаев и нынешний министр транспорта Виталий Савельев. Причем якобы принято решение, что «обновленные» вице не будут больше совмещать свою деятельность с обязанностями соответствующего министра. А значит, и на этом уровне открываются вакансии.

Немало разговоров и о введении в кабинет специального вице-премьера с особыми полномочиями, который бы отвечал за весь наш ОПК, значение которого ныне возросло кратно. На эту должность сватают нынешнего тульского губернатора Алексея Дюмина, некогда адъютанта президента. Но его уже столько раз негласно выдвигали на самые различные должности в Центре, что теперь на подобные прогнозы общественность реагирует вяло. К тому же появление такой мощной фигуры — прямое умаление веса главы Ростеха Сергея Чемезова. А балансы кланов у нас всегда соблюдаются.

Фото: kremlin.ru Виталий Савельев

Кто на выход

К слабым звеньям политическая молва неизменно относит «социального» вице-премьера Татьяну Голикову. Во-первых, она слишком долго в правительстве на неблагодарной теме. И общественность очень надеется на прорыв в этой области. К тому же ее «подведомственные» министры — здравоохранения и просвещения — также относятся к системно критикуемым. А потому не исключено, что именно в этом блоке произойдут самые существенные изменения. А Голикова либо вернется в Счетную палату РФ, либо возглавит новый объединенный Социальный фонд.

Еще одна кандидатка на выход — вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая ныне сельское хозяйство и экологию. Но, как мы видим, нашими аграриями будет кому заняться. И завершится правительственная дефеминизация возможной отставкой министра культуры Ольги Любимовой.

А, впрочем, ждать осталось совсем недолго.

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