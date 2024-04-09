Как простой парень с Урала покорил сердца россиян: биография Кунгурова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Москве нашли мертвым заслуженного артиста России, оперного певца Евгения Кунгурова, по данным Telegram-каналов, он покончил с собой. Как простой парень, родившийся на Урале в семье десантника, покорил сердца россиян, с чего начинал артист?

Что известно о детстве и родителях певца

Евгений Кунгуров появился на свет 18 июля 1983 года в небольшом поселке Заречный Свердловской области. Его отец был десантником, который участвовал в боевых действиях в Афганистане. Тягу к творчеству мальчик унаследовал от мамы, которая пела в студенческом ансамбле, ее дед также был музыкантом — солировал в Саратовском театре оперетты.

Известно, что певец часто переезжал с родителями из-за работы главы семьи, поэтому он жил то в Екатеринбурге, то в немецком городе Коттбусе. Из-за любви к музыке мальчик пошел учиться в музыкальную школу, где осваивал игру на баяне, а затем начал петь в хоре. Первый раз на большой сцене дебютировал в 12 лет.

Родители привили ему тягу к музыке, поэтому он пошёл в музыкальную школу, где учился играть на баяне, а затем стал петь в хоре. В 12 лет успешно дебютировал на большой сцене с сольным номером. В 2000 году поступил в училище при Московской консерватории в класс Бориса Кудрявцева, уже во время обучения эксперты увидели в нем талант, поэтому Евгений регулярно участвовал в музыкальных конкурсах, в спектаклях и выходил на сцену.

После окончания училища его пригласили присоединиться к театру «Новая опера», где он вошел в состав спектаклей «Летучая мышь», «Волшебная флейта», «Риголетто», «Севильский цирюльник» и многих других.

По признанию самого Кунгурова, учителями и примерами для подражания были Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев и другие великие советские и российские звезды.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Переломным моментом в карьере Евгения Кунгурова стало участие в первом сезоне вокального телепроекта шоу «Голос», где он попал в команду к Александру Градскому и дошел до финала, где уступил лишь победительнице Дине Гариповой.

Как сложилась карьера Кунгурова после «Голоса»

После успеха в «Голосе» он отправился в тур по стране и на следующий год получил приглашение стать участником шоу «Один в один», где Кунгурову необходимо было перевоплощаться в разных артистов. Например, в Дмитрия Хворостовского, Эдуарда Хиля, Александра Буйнова, Сергея Жукова, Надежду Бабкину, Муслима Магомаева, Александра Розенбаума, Фрэнка Синатру, Федора Шаляпина, Джо Дассена, Андреа Бочелли.

«Ну, с Бабкиной это была удача — там три фразы похожих получилось, и хоть какие-то движения я смог выдать. Буйнов же вообще не получился. В общем, когда я собирался уходить, мне позвонили и сказали: „Жень, ну, а как ты это представляешь себе? Ну, подумаешь, не получилось. Это же проект“. Я согласился и после третьего тура стал проще относиться и к неудачам, и к образам, и что-то даже стало получаться. И Серёга получился, и даже где-то Шаляпин», — рассуждал Кунгуров.

Поучаствовав в пародийном проекте, певец продолжил выступать не только как оперный артист, но и эстрадный. В 2014-м его пригласили на роль ведущего программы «Романтика романса» на телеканале «Культура».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Евгений Кунгуров на съемках шоу «Один в один!»

В октябре 2023 года указом президента России Владимира Путина Евгению Викторовичу Кунгурову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Что происходило в личной жизни артиста

Еще до популярности Евгений Кунгуров женился на актрисе Наталье Троицкой, которая числилась в труппе театра «У Никитских ворот». Перед тем, как пожениться, пара прожила вместе шесть лет. По словам певца, в какой-то момент семейная жизнь дала трещину, и он завел роман с певицей Еленой Максимовой, с которой познакомился в одном из телепроектов. Отношения с Натальей его не устраивали, он говорил, что перерос их.

Как позже говорил Кунгуров, отношения с Максимовой стали для него «лакмусовой бумажкой» и он понял, чего хочет от жизни. Сама же Елена считала, что это он добивался ее и ей никогда не хотелось этой связи.

Второй женой Кунгурова стала женщина по имени Ирина. У них родилось двое детей — сын и дочь. У пары была прекрасная семья, а девочка родилась два года назад.

Telegram-канал Mash писал, что Кунгуров и Ирина хотели развестись. По информации канала, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

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