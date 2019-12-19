В Москве в Центре международной торговли в четверг, 19 декабря, прошла пресс-конференция Владимира Путина. Продолжительность общения с журналистами президент всегда определяет сам. В этом году мероприятие длилось 4 часа 18 минут, став третьим по длительности за 15 лет подобных встреч. До рекорда 2008 года главе государства не хватило чуть более 20 минут. Однако если тогда Владимир Путин ответил на вопросы 78 журналистов, в этом году — только 57-и. По традиции рекордным стало число аккредитованных журналистов — на юбилейную пресс-конференцию собрались 1895 человек. Прямую трансляцию вели несколько телеканалов и радиостанций. NEWS.ru собрал самые яркие кадры с пресс-конференции президента.