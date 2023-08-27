«Чебурашка» и «Космос» с Пересильд: как прошла «Ночь кино» в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В кинотеатре «Художественный» прошел киноконцерт «Необыкновенное чудо», посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова

В Москве состоялась ежегодная акция «Ночь кино», она прошла уже в восьмой раз. Жители столицы по традиции могли бесплатно посетить показы известных фильмов, концерты, лекции, экскурсии, мастер-классы, принять участие во встречах с актерами. «Космос»

Столичная акция объединила более 120 площадок. Одним из главных событий в рамках «Ночи кино» стал киноконцерт «Необыкновенное чудо», приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера театра и кино Марка Захарова. На сцене кинотеатра «Художественный» выступили именитые артисты и деятели культуры, исполнившие песни из фильмов и спектаклей мэтра кинематографа. Среди них Юлия Пересильд, Леонид Ярмольник, Евгений Маргулис, Александр Кибовский, Анастасия Макеева, Андрей Чернышов, Дарья Мороз, Петр Налич, Алексей Гоман, Александр Олешко и другие.

«Ночь кино» традиционно проводится по случаю Дня российского кинематографа, который отмечается 27 августа. Организаторами акции выступают Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиция «Культура.РФ».

В рамках акции «Ночь кино» москвичи и гости столицы смогли посетить показы самых заметных отечественных картин 2023 года, таких как «Чебурашка», ставшего самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката, и «Вызов», — первого в мире художественного полнометражного фильма со сценами, снятыми в открытом космосе. Специально для самых маленьких зрителей и их родителей на киностудии «Союзмультфильм» состоялись экскурсии и показы мультфильмов, ставших классикой отечественной анимации, а в кинотеатре «Москино Космос» для юных гостей выступили актеры театра-студии «Смешарики».

О том, как прошла главная ночь, посвященная шедеврам российского кинематографа, — в фотогалерее NEWS.ru.