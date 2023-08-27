В Москве состоялась ежегодная акция «Ночь кино», она прошла уже в восьмой раз. Жители столицы по традиции могли бесплатно посетить показы известных фильмов, концерты, лекции, экскурсии, мастер-классы, принять участие во встречах с актерами. «Космос»
Столичная акция объединила более 120 площадок. Одним из главных событий в рамках «Ночи кино» стал киноконцерт «Необыкновенное чудо», приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера театра и кино Марка Захарова. На сцене кинотеатра «Художественный» выступили именитые артисты и деятели культуры, исполнившие песни из фильмов и спектаклей мэтра кинематографа. Среди них Юлия Пересильд, Леонид Ярмольник, Евгений Маргулис, Александр Кибовский, Анастасия Макеева, Андрей Чернышов, Дарья Мороз, Петр Налич, Алексей Гоман, Александр Олешко и другие.
«Ночь кино» традиционно проводится по случаю Дня российского кинематографа, который отмечается 27 августа. Организаторами акции выступают Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиция «Культура.РФ».
В рамках акции «Ночь кино» москвичи и гости столицы смогли посетить показы самых заметных отечественных картин 2023 года, таких как «Чебурашка», ставшего самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката, и «Вызов», — первого в мире художественного полнометражного фильма со сценами, снятыми в открытом космосе. Специально для самых маленьких зрителей и их родителей на киностудии «Союзмультфильм» состоялись экскурсии и показы мультфильмов, ставших классикой отечественной анимации, а в кинотеатре «Москино Космос» для юных гостей выступили актеры театра-студии «Смешарики».
О том, как прошла главная ночь, посвященная шедеврам российского кинематографа, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Пересильд выступает на киновечере к 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова «Великому сказочнику и певцу Москвы посвящается...»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время киноконцерта «Необыкновенное чудо»,
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Музыкант Евгений Маргулис во время киноконцерта «Необыкновенное чудо»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В кинотеатре «Художественный» прошел киноконцерт «Необыкновенное чудо», посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Актер Леонид Ярмольник во время киноконцерта «Необыкновенное чудо»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Актер Александр Олешко во время киноконцерта «Необыкновенное чудо»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Актер Александр Лазарев и актриса Полина Лазарева во время киноконцерта «Необыкновенное чудо»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В кинотеатре «Художественный» прошел киноконцерт «Необыкновенное чудо», посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В кинотеатре «Художественный» прошел киноконцерт «Необыкновенное чудо», посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В кинотеатре «Художественный» прошел киноконцерт «Необыкновенное чудо», посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Дочь режиссера Леонида Гайдая Оксана Гайдай на торжественном открытии фотовыставки, посвящённой 100-летнему юбилею Леонида Гайдая, на Страстном бульваре
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и народная артистка РФ Валентина Теличкина