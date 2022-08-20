В подмосковном парке «Патриот» с 15 по 21 августа проходит международный форум «Армия-2022», на котором все желающие могут увидеть новейшие образцы вооружения. Ядерное и стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты и ракетно-космические комплексы — список тематических разделов выставки включает более 50 позиций. Одной из главных особенностей мероприятия является то, что образцы можно не только увидеть, но и потрогать.
Другим уникальным аспектом форума является показ военной техники и вооружения, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине. Среди представленного — боевые беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar TB2, американские комплексы Javelin и NLAW, французско-германский ПТРК Milan, ПЗРК Stinger и другие.
20 и 21 августа гостям форума представят авиационный кластер, в программу которого входят концерты, запуск кормовых моделей самолетов, мастер-классы и, конечно, пилотаж.
Как указывают организаторы, форум направлен на развитие оборонно-промышленного комплекса России и укрепление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также на воспитание духа патриотизма и национальной гордости граждан страны.
Всего на выставке более 450 экспонатов, с которыми знакомит NEWS.ru.
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты БМП К-17 «Бумеранг« с боевым модулем »Бережок»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты БМП К-17 «Бумеранг« с боевым модулем »Бережок»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Курганец-БМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Курганец-БМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-4х4»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-4х4»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Эпоха»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Эпоха»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-14 «Армата»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-14 «Армата»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты с боевым модулем «Кинжал»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты с боевым модулем «Кинжал»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боеприпасы на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боеприпасы на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защищенный автомобиль ЗА-53949А10 «Тайфун-4х4»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защищенный автомобиль ЗА-53949А10 «Тайфун-4х4»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защищенный автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун-К»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защищенный автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун-К»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защищенное специальное транспортное средство на шасси КамАЗ-5350 «З-СТС»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защищенное специальное транспортное средство на шасси КамАЗ-5350 «З-СТС»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роботизированная платформа «Маркер»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роботизированная платформа «Маркер»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинский транспортер ЗСА-Т
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медицинский транспортер ЗСА-Т
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке вооружений
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке вооружений
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке вооружений
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке вооружений
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роботизированная платформа «Маркер»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роботизированная платформа «Маркер»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты БМП-2 с БО «Бережок»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты БМП-2 с БО «Бережок»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-62М с МГОЭС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-62М с МГОЭС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты БМП-3
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина пехоты БМП-3
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер Б-10 «Курганец-25»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер Б-10 «Курганец-25»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-90М
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-90М
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-14 «Армата»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-14 «Армата»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зенитно-ракетный комплекс
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зенитно-ракетный комплекс
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самоходная огневая установка 9А317МЭ. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самоходная огневая установка 9А317МЭ. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер БТ-3Ф
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бронетранспортер БТ-3Ф
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Опорно-пусковая установка «Джигит»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Опорно-пусковая установка «Джигит»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина отделения и машина разведки и управления командира взвода стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина отделения и машина разведки и управления командира взвода стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Кинжал»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Кинжал»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Тайфун-ВДВ-БМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой модуль «Тайфун-ВДВ-БМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-90МС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основной боевой танк Т-90МС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
БМПТ-72 «Терминатор-2» и танк Т-90МС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
БМПТ-72 «Терминатор-2» и танк Т-90МС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс создания помех радиовзрывателям артиллерийских снарядов и мин 1Л262Э «Ртуть-БМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс создания помех радиовзрывателям артиллерийских снарядов и мин 1Л262Э «Ртуть-БМ»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевое отделение автоматизированного комплекса «Сосна»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевое отделение автоматизированного комплекса «Сосна»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л269Э «Красуха-2»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л269Э «Красуха-2»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс изделие 1Б77
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс изделие 1Б77
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роботизированный окунь
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Роботизированный окунь
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Индивидуальный буксировщик пловца «Коралл»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Индивидуальный буксировщик пловца «Коралл»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ