В подмосковном парке «Патриот» с 15 по 21 августа проходит международный форум «Армия-2022», на котором все желающие могут увидеть новейшие образцы вооружения. Ядерное и стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты и ракетно-космические комплексы — список тематических разделов выставки включает более 50 позиций. Одной из главных особенностей мероприятия является то, что образцы можно не только увидеть, но и потрогать.

Другим уникальным аспектом форума является показ военной техники и вооружения, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине. Среди представленного — боевые беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar TB2, американские комплексы Javelin и NLAW, французско-германский ПТРК Milan, ПЗРК Stinger и другие.

20 и 21 августа гостям форума представят авиационный кластер, в программу которого входят концерты, запуск кормовых моделей самолетов, мастер-классы и, конечно, пилотаж.

Как указывают организаторы, форум направлен на развитие оборонно-промышленного комплекса России и укрепление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также на воспитание духа патриотизма и национальной гордости граждан страны.

Всего на выставке более 450 экспонатов, с которыми знакомит NEWS.ru.

Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО»

Боевая машина пехоты БМП К-17 «Бумеранг« с боевым модулем »Бережок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты БМП К-17 «Бумеранг« с боевым модулем »Бережок»

Боевой модуль «Курганец-БМ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой модуль «Курганец-БМ»

Бронеавтомобиль «Тайфун-4х4»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Тайфун-4х4»

Боевой модуль «Эпоха»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой модуль «Эпоха»

Боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха»

Основной боевой танк Т-14 «Армата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной боевой танк Т-14 «Армата»

Боевая машина пехоты с боевым модулем «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты с боевым модулем «Кинжал»

Боеприпасы на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеприпасы на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»

Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»

Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»

Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты Б-11 «Курганец-25»

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ»

Защищенный автомобиль ЗА-53949А10 «Тайфун-4х4»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защищенный автомобиль ЗА-53949А10 «Тайфун-4х4»

Защищенный автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун-К»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защищенный автомобиль КамАЗ-63968 «Тайфун-К»

Защищенное специальное транспортное средство на шасси КамАЗ-5350 «З-СТС»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защищенное специальное транспортное средство на шасси КамАЗ-5350 «З-СТС»

Роботизированная платформа «Маркер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роботизированная платформа «Маркер»

Медицинский транспортер ЗСА-Т

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинский транспортер ЗСА-Т

Посетители на выставке вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений

Посетители на выставке вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений

Роботизированная платформа «Маркер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роботизированная платформа «Маркер»

Боевая разведывательная машина БРМ-1К

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая разведывательная машина БРМ-1К

Боевая машина пехоты БМП-2 с БО «Бережок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты БМП-2 с БО «Бережок»

Танк Т-62М с МГОЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-62М с МГОЭС

Боевая машина пехоты БМП-3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина пехоты БМП-3

Бронетранспортер Б-10 «Курганец-25»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронетранспортер Б-10 «Курганец-25»

Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор»

Основной боевой танк Т-90М

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной боевой танк Т-90М

Основной боевой танк Т-14 «Армата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной боевой танк Т-14 «Армата»

Зенитно-ракетный комплекс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс

Самоходная огневая установка 9А317МЭ. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная огневая установка 9А317МЭ. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг»

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Бронетранспортер БТ-3Ф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронетранспортер БТ-3Ф

Комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А»

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба»

Опорно-пусковая установка «Джигит»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опорно-пусковая установка «Джигит»

Боевая машина отделения и машина разведки и управления командира взвода стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина отделения и машина разведки и управления командира взвода стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С»

Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э

Боевой модуль «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой модуль «Кинжал»

Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой модуль «Бумеранг-Буревестник»

Боевой модуль «Тайфун-ВДВ-БМ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой модуль «Тайфун-ВДВ-БМ»

Основной боевой танк Т-90МС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной боевой танк Т-90МС

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2»

БМПТ-72 «Терминатор-2» и танк Т-90МС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМПТ-72 «Терминатор-2» и танк Т-90МС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Комплекс создания помех радиовзрывателям артиллерийских снарядов и мин 1Л262Э «Ртуть-БМ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс создания помех радиовзрывателям артиллерийских снарядов и мин 1Л262Э «Ртуть-БМ»

Боевое отделение автоматизированного комплекса «Сосна»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевое отделение автоматизированного комплекса «Сосна»

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л269Э «Красуха-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л269Э «Красуха-2»

Межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс изделие 1Б77

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс изделие 1Б77

Роботизированный окунь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роботизированный окунь

Индивидуальный буксировщик пловца «Коралл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индивидуальный буксировщик пловца «Коралл»

Авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ

Тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ

Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета Х-69

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета Х-69

Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ

Управляемая ракета Х-59МК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая ракета Х-59МК

Авиационные управляемые ракеты РВВ-БД, РВВ-СД и РВВ-МД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационные управляемые ракеты РВВ-БД, РВВ-СД и РВВ-МД

Малогабаритный подводный аппарат МПА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малогабаритный подводный аппарат МПА

Боеприпасы на выставке вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боеприпасы на выставке вооружений

Гранатометный комплекс 6Г-27 «Балкан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гранатометный комплекс 6Г-27 «Балкан»

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Спортивный самозарядный пистолет РГ120

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный самозарядный пистолет РГ120

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Перспективный многофункциональный морской комплекс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективный многофункциональный морской комплекс

Элементы комплекта специального назначения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элементы комплекта специального назначения

Посетители в павильоне «Калашников»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители в павильоне «Калашников»

Посетители в павильоне «Калашников»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители в павильоне «Калашников»

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Пистолет Лебедева 9х19 ПЛК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пистолет Лебедева 9х19 ПЛК

Охотничий карабин СВ-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охотничий карабин СВ-21

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-2Р« на стенде Центрального конструкторского бюро морской техники »Рубин»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-2Р« на стенде Центрального конструкторского бюро морской техники »Рубин»

Макет иранского беспилотного летательного аппарата Mohajer 6 UAV

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет иранского беспилотного летательного аппарата Mohajer 6 UAV

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Манекен на стенде научно-производственного предприятия «КлАСС»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Манекен на стенде научно-производственного предприятия «КлАСС»

Защитный шлем ЛШЗ-ПУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитный шлем ЛШЗ-ПУ

Стенд компании «Армоком»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стенд компании «Армоком»

Бронешлем защитного комплекта «Витязь-ОС»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронешлем защитного комплекта «Витязь-ОС»

Снайперская винтовка ORSIS T-5000

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снайперская винтовка ORSIS T-5000

Посетители у стенда компании «Швабе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители у стенда компании «Швабе»

Макет белорусского ударного БПЛА «Ловчий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет белорусского ударного БПЛА «Ловчий»

Макет белорусского ударного БПЛА «Кондор»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет белорусского ударного БПЛА «Кондор»

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом средней дальности «Форпост»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом средней дальности «Форпост»

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом малой дальности «Орлан-10»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом малой дальности «Орлан-10»