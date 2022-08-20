На страже Родины: какое оружие показали на форуме «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной боевой танк Т-80БВМ

В подмосковном парке «Патриот» с 15 по 21 августа проходит международный форум «Армия-2022», на котором все желающие могут увидеть новейшие образцы вооружения. Ядерное и стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты и ракетно-космические комплексы — список тематических разделов выставки включает более 50 позиций. Одной из главных особенностей мероприятия является то, что образцы можно не только увидеть, но и потрогать.

Другим уникальным аспектом форума является показ военной техники и вооружения, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине. Среди представленного — боевые беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar TB2, американские комплексы Javelin и NLAW, французско-германский ПТРК Milan, ПЗРК Stinger и другие.

20 и 21 августа гостям форума представят авиационный кластер, в программу которого входят концерты, запуск кормовых моделей самолетов, мастер-классы и, конечно, пилотаж.

Как указывают организаторы, форум направлен на развитие оборонно-промышленного комплекса России и укрепление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также на воспитание духа патриотизма и национальной гордости граждан страны.

Всего на выставке более 450 экспонатов, с которыми знакомит NEWS.ru.