Как Познер отметил 90-летие: где и с кем праздновал, был ли Ургант

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

1 апреля телеведущему Владимиру Познеру исполнилось 90 лет. Спустя неделю журналист устроил праздник в честь своего юбилея. Где прошла вечеринка, кого из российских знаменитостей пригласили, был ли Иван Ургант?

Как прошла вечеринка в честь юбилея Познера

Телеведущий устроил праздник в Стамбуле. Он назвал свою вечеринку «Турецкий гамбит». Отмечается, что на праздничном мероприятии звучали популярные советские песни. Сам юбиляр спел «Опавшие листья» на французском языке.

Как сообщается, среди приглашенных было много известных персон. Среди них оказались журналистка Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и танцор балета Николай Цискаридзе. Ни у кого из них в соцсетях нет ни фото, ни видео с торжества. Возможно, юбиляр попросил об этом.

Близкого друга именинника шоумена Ивана Урганта, как сообщили источники The Voice, в этот вечер не было. Возможно, потому что в Москве проходила закрытая премьера фильма с артистом в главной роли. Журналист Николай Солодников дебютировал в качестве режиссера, сняв картинку по книге Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал».

Несмотря на вечеринку в Турции, за день до юбилея журналист заявил NEWS.ru, что не планирует устраивать широкого празднования по случаю своего юбилея. По словам Познера, он благодарен за то, что его помнят.

«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду. Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», — признался Познер.

Что за фильм вышел о телеведущем

В связи с юбилеем Познера на Первом канале вышел документальный фильм о жизни телеведущего. Картина поделена на восемь частей, каждая из которых посвящена определенному отрезку жизни автора.

В фильме телеведущий вспоминает свое детство, послевоенную Германию, где он изучал русский язык, которого не знал до 16 лет, поступление на биологический факультет МГУ и, конечно, свою долгую и насыщенную событиями телевизионную жизнь — только в программе «Познер» его собеседниками стали 380 самых известных людей страны и мира. В фильм вошли фрагменты из программ «Познер», «Времена», «Минута славы», «Король ринга», «Болеро», «101 вопрос взрослому».

Блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян выступил против возвращения Познера на Первый канал. Он уверен, что на телевидении не следует демонстрировать документальные картины, посвященные «неоднозначным личностям».

«В данном случае редакционная политика Первого канала не выдерживает никакой критики. Мы должны быть в контексте сегодняшней ситуации. <...> Хочется задать вопрос: с кем вы, господа телевизионщики? После 2022 года мир поменялся. Познер не высказывает свою позицию, но она понятна. Я считаю, что прославляющие подобных личностей передачи не стоит ставить даже ночью!» — заявил Манукян в разговоре с интернет-изданием «Абзац».

Блогер саркастически предложил Первому каналу выпустить документальный фильм о народной артистке СССР Алле Пугачевой, поскольку той в середине апреля исполняется 75 лет. Манукян считает, что редакционную политику Первого канала давно пора менять.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из коллег поздравил журналиста

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru заявил, что Владимир Познер прошел большой путь и навсегда останется в истории советской и российской журналистики. Он назвал Познера «весомым авторитетом» в профессии.

«От всего Союза журналистов России хотел бы поздравить нашего уникального во всех смыслах коллегу Владимира Познера со знаменательным юбилеем. Он действительно прошел огромный путь в журналистике, останется в истории советской и российской журналистики как ведущий множества телевизионных программ, автор множества книг и весомый авторитет в журналистике», — сказал Соловьев.

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