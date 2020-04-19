В апреле 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошли шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули» — 2 синих и 4 вишнёвых, что символизировало цвета флага РСФСР. С тех пор на автозаводе в Тольятти было создано 50 модельных серий. «Копейка» дала старт самому многочисленному семейству легковых машин в истории российской автомобильной промышленности. Кроме неё самыми массовыми стали LADA 2106 — 4,3 млн, LADA 2107 — 2,8 млн, LADA 4×4 — 2,5 млн.