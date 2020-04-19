Граждане России отмечают сегодня Пасхальное воскресенье. Интрига в том, что из-за опасности коронавирусного заражения в этом году все мероприятия Пасхи пройдут с ограничениями. Но Церковь и прихожане постарались сделать всё, чтобы праздник прошёл в подобающей ему атмосфере.

Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Куличи, принесённые для освящения в Свято-Троицком соборе в Донецке

Сергей Аверин/РИА Новости

Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

patriarchia.ru

Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

patriarchia.ru

Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

patriarchia.ru

Патриарх Кирилл

patriarchia.ru

Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

patriarchia.ru

Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

patriarchia.ru

Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

patriarchia.ru

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху

kremlin.ru

Прихожанка во время праздничной службы в храме Трёх Святителей в станице Ленинградской Краснодарского края

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Волонтёры во время пасхальной службы в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Волонтёры во время пасхальной службы в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пасхальная служба за закрытыми дверями в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пасхальная служба за закрытыми дверями в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

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