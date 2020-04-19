Граждане России отмечают сегодня Пасхальное воскресенье. Интрига в том, что из-за опасности коронавирусного заражения в этом году все мероприятия Пасхи пройдут с ограничениями. Но Церковь и прихожане постарались сделать всё, чтобы праздник прошёл в подобающей ему атмосфере.
Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Освящение пасхальных куличей в храме Воскресения Словущего в Москве
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Куличи, принесённые для освящения в Свято-Троицком соборе в Донецке
Сергей Аверин/РИА Новости
Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
patriarchia.ru
Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
patriarchia.ru
Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
patriarchia.ru
Патриарх Кирилл
patriarchia.ru
Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
patriarchia.ru
Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
patriarchia.ru
Пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
patriarchia.ru
Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху
kremlin.ru
Прихожанка во время праздничной службы в храме Трёх Святителей в станице Ленинградской Краснодарского края
Сергей Пивоваров/РИА Новости
Волонтёры во время пасхальной службы в Казанском соборе Санкт-Петербурга
Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Волонтёры во время пасхальной службы в Казанском соборе Санкт-Петербурга
Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пасхальная служба за закрытыми дверями в Казанском соборе Санкт-Петербурга
Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пасхальная служба за закрытыми дверями в Казанском соборе Санкт-Петербурга
Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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