Как найти свой избирательный участок по адресу в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России началось голосование на президентских выборах. Что делать гражданам, если они не могут найти свой избирательный участок по адресу, как проходит голосование, какие инциденты произошли?

Где найти адрес избирательного участка

Ответ на этот вопрос можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. В первую очередь необходимо выбрать графу «Найти свой избирательный участок по адресу места жительства». Далее нужно заполнить поля с названиями города, улицы, а также номером дома и квартиры, после чего нажать кнопку «Искать». В результате сайт выдаст всю необходимую информацию, в том числе номер участковой избирательной комиссии (УИК) и адрес, где с 15 по 17 марта пройдет голосование.

Кроме того, узнать адрес своего участка можно в личном кабинете избирателя на портале «Госуслуги» и в приложении ЦИК России в социальной сети «ВКонтакте».

«Если вы уже выбрали для себя удобный избирательный участок, то можете уточнить его адрес по номеру УИК в сервисах ЦИК России. Также вы можете свериться с распечатываемой частью заявления о голосовании по месту нахождения», — уточняется в публикации группы «Единая Россия. Алтайский край» в соцсети «ВКонтакте».

Как сейчас проходит голосование

По данным ЦИК, явка на выборах президента России в целом по стране на 18:00 мск превысила 25%. Как отметил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод, высокая явка связана с тем, что в РФ понимают особое значение нынешних выборов.

При этом явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента на 17:00 мск составила 57% без учета Москвы, сообщает Telegram-канал BRIEF.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие проблемы были с электронным голосованием

Утром 15 марта сайт «Госуслуги» сообщил о проблемах «в связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн». Многие россияне сообщили о невозможности зайти на портал, в ответ сервер выдавал сообщение о «неизвестной ошибке».

В то же время в Минцифры в 10:40 мск заявили о штатной работе «Госуслуг». В ведомстве пояснили, что на портале авторизуется почти 6 тыс. пользователей в секунду, поэтому «вход для некоторых граждан может проходить медленнее обычного».

Наиболее вероятной причиной, из-за которой могут возникнуть проблемы, являются технические неполадки на «Госуслугах». В этом случае важно не паниковать и оценить, насколько серьезна проблема, отмечало издание «Известия».

Избиратели, которым не удалось проголосовать с помощью ДЭГ, в любом случае смогут отдать свой голос на выборах непосредственно на участке по месту регистрации, так как в этом случае учетная запись и работоспособность «Госуслуг» неважны, подчеркивается в публикации.

Какие инциденты произошли на избирательных участках

15 марта нарушители порядка пытались сорвать голосование на избирательных участках в ряде российских городов. Так, в Москве девушка залила зеленкой урну с бюллетенями, а в Санкт-Петербурге юная гражданка кинула коктейль Молотова на крыльцо школы, где проходит голосование. Подобные инциденты также произошли в ХМАО, Ростовской и Воронежской областях, Карачаево-Черкесии и Симферополе.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, многие из тех, кто 15 марта был задержан за залив урн на избирательных участках красящими жидкостями, признались, что делали это за деньги. При этом они сказали, что не знали об уголовной ответственности, отмечает Памфилова.

Она подчеркнула, что все лица, которые напали сегодня на избирательные участки, задержаны, сейчас Следственный комитет возбуждает уголовные дела.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы привлекли Росгвардию, чтобы усилили охрану ящиков для голосования, коль пошла эта цепочка. Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков», — заявила глава ЦИК, напомнив, что за подобные нарушения грозит до пяти лет колонии.

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