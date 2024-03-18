Как Макрон превращается в главного европейского клоуна

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

В беседе с украинскими журналистами Эммануэль Макрон призвал объявить на время Олимпиады в Париже олимпийское перемирие. Как бы в античных традициях. Правда, как заявил уже наш президент, мы никаких предложений на этот счет не получали. Да и очевидно, что нынешний МОК настолько исказил дух олимпизма, что все прежние традиции просто скомпрометированы. Однако, скорее всего, вопрос такого перемирия будет еще многократно обыгрываться. И России придется на такое предложение реагировать, выстраивая собственную линию поведения.

С кем в России договариваться

МОК не может остановиться в дискриминации наших спортсменов, выдумывая все более жесткие ограничения их участия в летней Олимпиаде. Лишения россиян флага, гимна и герба уже недостаточно. Наши гонители требуют, чтобы теперь на форме россиян вообще не было никаких символов, связанных с образом родины. И «вишенка на торте» — появилась информация, что наши олимпийцы должны будут подписать некую бумагу с осуждением СВО. То есть им могут предложить официально отречься от поддержки собственной страны. Ради чего? Ради возможной медальки, которая в глазах соотечественников не будет иметь никакой цены.

Иными словами, Россия де-факто не участвует в летних Олимпийских играх, а значит, не имеет никакого морального права вести какие-то переговоры о перемирии. Есть Олимпийский комитет России (ОКР), который, несмотря ни на что, допускает поездку наших атлетов в Париж. Но не с ОКР же Макрону обсуждать вопрос олимпийского перемирия...

Наш президент накануне повторил, что мы открыты к обсуждению любых предложений. Видимо, и инициативы об олимпийском перемирии. И тут в качестве предварительного условия таких переговоров может стать требование возвращения нашей страны в олимпийскую семью. Включая и все национальные атрибуты. И даже — в таком деле не может быть мелочей — возвращение в олимпийский медальный зачет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Париж, Франция

Дело олимпийского принципа

Фактически Макрон в погоне за осуществлением своих псевдомиротворческих планов должен подержать полноправное возвращения России в мировой спорт. Ведь, согласитесь, трудно представить, чтобы в древней Олимпии провозгласили бы перемирие, заведомо исключив, например, Спарту из числа участников соревнования.

А главное — для танго, как известно, нужны двое. Россия неоднократно в процессе СВО выступала инициатором разного рода перемирий. Были и вполне конкретные предложения по объявлению рождественского и пасхального перемирия. Инициатором несколько раз выступал патриарх РПЦ. Ответов с украинской стороны не последовало. А соблюдение таких обязательств в одностороннем порядке глупо и опасно.

Украинские игры

Не надо быть пророком, чтобы предсказать поведение Киева. На словах президент Украины Владимир Зеленский идею Эммануэля Макрона с энтузиазмом поддержит. Но никаких конкретных обязательств брать на себя не станет. И, конечно, на обсуждение вопроса непосредственно с российской стороной Киев не пойдет. А гарантии того же Макрона, Шольца или даже руководства ООН, как показывает практика, гроша ломаного не стоят.

И потому Владимир Путин тверд в своей позиции, что ни одно перемирие не может быть использовано для перегруппировки и перевооружения противника. А Макрон как раз перевооружением ВСУ и намерен заняться.

Читайте также:

Как румыны захотели откусить кусок от наших замороженных миллиардов

Украина воюет с российской культурой — своей-то нет

Русские десантники сорвали выступление Макрона

Ну тупые! Что американцы думают о творчестве Задорнова