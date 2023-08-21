«Как крыса»: эксперт объяснил, почему ВСУ бьют по приграничным регионам РФ Историк Макушин: ВСУ бьют по приграничным регионам России из-за неудач на фронте

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Белгород находится под большой угрозой, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют объекты гражданской инфраструктуры, не добившись успехов на поле боя, предположил в беседе с NEWS.ru член Ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушкин. По его словам, приграничным регионам предстоит тяжелое время.

Жителям приграничных регионов придется пережить очень тяжелое время, потому что украинское государство, которое загнано в угол своими политиками, как крыса, будет бросаться в агонии, пытаясь жестоко и максимально сильно покусать, не имея возможности ничего сделать на поле боя, — считает Макушкин.

При этом эксперт сомневается, что в новых атаках на Белгород украинским военным помогут американские F-16. По словам Макушкин, пока Киеву это вооружение никто не передал, и когда это произойдет — непонятно.

F-16 передадут после того, как Нидерланды получат новые F-35. Если выражаться на простом языке, может быть, когда-нибудь Запад передаст эти самолеты. Но пока неизвестно, переживет ли Украина зиму, развалится фронт или смогут ВСУ поддержать оборону, — заявил историк.

Политологи расценивают заявления президента Украины Владимира Зеленского как попытку повлиять на ментальное восприятие украинского социума, отметил Макушкин. Эксперт считает, что именно поэтому украинский политик снимает видео, где сидит в кабине истребителя F-16, с помощью которых украинцы намерены победить русских.