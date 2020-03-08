С каждым годом женщины обретают всё большую независимость — как финансовую, так и моральную. Это отражается не только на их профессиональных предпочтениях, но и на внешнем виде. О том, что из себя представляет современная женщина и как за последние тридцать лет изменились её роль в обществе и стиль, NEWS.ru поговорил с экспертами.

Роль представительниц прекрасного пола со времён развала СССР колоссально изменилась, потому что выход из тоталитарного государства автоматически означает выстраивание прав человека, в частности гендерного равноправия. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила феминистка Мария Арбатова.

В первую очередь, изменилась роль женщин в политической и экономической жизни страны. Например, в прошлом году Минтруд сократил список запрещенных для россиянок профессий. Крайним образом поменялась ситуация с бытовым и сексуальным насилием в отношении представительниц прекрасного пола, отмечает Арбатова. Появились реальные публичные процессы и общество перестало считать, что женщины сами виноваты в происходящем. Кроме того, жертвам насилия стали доступны кризисные центры.

Стоит отметить, что в стране начали обсуждать харассмент. Хоть процесс с депутатом Леонидом Слуцким не был выигран феминистским сообществом, эта тема выходит на поверхность и люди осознают её наличие. Мария Арбатова писательница писательница

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Роль представительниц прекрасного пола в обществе с каждом годом меняется — они всё чаще выбирают партнёрские отношения с противоположным полом и «мужские» профессии. Если в девяностые годы почти все автомобилисты были мужчинами, то сегодня 40–50% людей за рулём — женщины. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.

Несколько десятилетий назад женщины крайне редко были политиками, в обществе они зачастую осуждались. Однако сегодня такие назначения воспринимаются спокойно, отмечает специалист. Абсолютное большинство россиян считают, что женщины должны принимать участие в политике наравне с мужчинами, свидетельствует прошлогодний опрос ВЦИОМ. Между тем, недавнее исследование показало, что россияне готовы видеть женщин на важных, однако не первостепенных ролях в политике и государственной власти.

В девяностых годах женщины были больше заточены на ведение быта и воспитание детей. Сейчас же они нуждаются в социальной реализации и хотят принести пользу обществу, поясняет Бирарова. Разрушая гендерные стереотипы, представительницы прекрасного пола всё чаще занимают руководящие должности. Россияне эти процессы оценивают положительно. Большинство из них уверены в успехе женщин в любой профессии, показал опрос Аналитического центра НАФИ. Более того, большая часть мужчин считает, что девушки добились с ними равенства в карьерных возможностях.

Тем не менее, почти для половины россиянок приоритетом в жизни являются семья и дети. В том числе речь идёт о домашних обязанностях и заботе о близких. На работу основные усилия тратят лишь 24% респонденток.

Для полного счастья большинству современных женщин в России необходимо равномерно распределять время на на семью и работу.

Женщина, которая реализована только в рамках семьи, не может чувствовать себя счастливой на 100%. Идеальный вариант, когда её и ребёнка обеспечивает мужчина. А женщина три-четыре дня в неделю занимается интересным для нее и приносящим доход делом, а остальное время посвящает дому и семье. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Внешний вид

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Женщины в любые времена стараются выглядеть эффектно. Однако сегодня, выходя на улицу, они не готовы жертвовать удобством. Темп жизни современной женщины сделал своё дело и теперь на российских улицах порой сложно отличить мужчину от представительницы прекрасного пола, потому что все носят похожую одежду. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил стилист Владислав Лисовец.

Россиянки перестали уделять большое внимание элегантности в повседневном образе. Максимум, что они подчеркивают, это талию, отмечает Лисовец. В основном все беспокоятся о том, чтобы было тепло, удобно и практично.

Однако к вечерним мероприятиям и выходам в свет россиянки готовятся очень тщательно, отмечает стилист. Связано это с тем, что сегодня транслируется тренд на макияж и яркость.

Уделять внимание практичности женщины начали в конце 90-х, начале 2000-х. Зачастую город влияет на стиль его горожан. Россия на тот момент была усыпана торговыми палатками, которые по большей части были сделаны для удобства. Женщины могли по дороге в спешке забежать и приобрести товары в этих палатках, не тратя много времени. Их удобная одежда как раз соответствовала этому. Владислав Лисовец стилист стилист

В конце 90-х начал рушиться образ выхода на улицу как на праздник. Многие женщины начали заниматься спортом, бегать и в их гардероб вошли спортивные вещи. На протяжении последних пяти лет встретить в больших городах представительницу прекрасного пола на каблуках — большая редкость, отмечает Лисовец.