Как интересно провести новогодние каникулы в условиях ограничений

Предстоящие новогодние каникулы будут отличаться от тех, которые были в предыдущие годы. В частности, непривычным дефицитом развлечений — в праздничное время будут действовать ограничения на культурные мероприятия, работу ночных клубов, баров и ресторанов. Власти ввели их на фоне пандемии коронавируса, чтобы предотвратить распространение инфекции. Однако это не мешает организовать интересный досуг в новогодние дни. Чем заняться в «ковидные» каникулы и сколько денег нужно для этого приготовить, выяснял NEWS.ru.

Пандемия коронавируса и сопутствующие ограничения создают неблагоприятный психологический фон в новогоднее время. В частности — неопределённость касательно будущего, агрессию и страх в отношении других людей, которые зачастую воспринимаются как источник потенциальной опасности, рассказал NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

По его словам, в таких условиях россияне склонны к депрессии и унынию, несмотря на праздничный период. Если эти дни проводить дома перед телевизором, негативные эмоции и мысли могут только усиливаться. Поэтому новогодние каникулы лучше посвятить физической активности и общению с другими людьми.

Лыжи, экскурсии и кино

Как отметил Рощин, есть много способов наполнить «ковидные» новогодние праздники приятными впечатлениями. Например, покататься с семьёй на лыжах, погулять в парке или пожарить шашлыки на даче. Кроме того, жители могут поехать в соседний регион, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями.

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Для москвичей, особенно для тех, кто на машине, можно продолжать осваивать ближнее Подмосковье и Золотое кольцо. Сел, два часа — и ты, допустим, в Суздале. То есть съездил, погулял, поел, посмотрел все красоты там, древние монастыри, сел на машину и вернулся обратно. Таких мест на самом деле много. Многие москвичи или приезжие живут в Москве годами, и они Москву настоящую, коренную не знают. Эти переулочки Арбата, Замоскворечье, памятники старины. Можно даже никуда не ездить, а просто по своему городу походить. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Не стоит забывать и о возможности пойти в кинотеатр, добавил Рощин. Во время праздников можно даже устроить с семьёй «киномарафон» и посетить несколько таких заведений.

Караоке, игры и кулинария

Желающих остаться в новогодние каникулы дома положительными эмоциями поможет наполнить караоке вместе с друзьями. Также с ними можно вместе посмотреть фильм или сериал, поиграть в настольную игру.

Если люди боятся личного контакта со знакомыми, общаться можно по Интернету. Например, устроить телемост с ними и одновременно включить один и тот же сериал или фильм. Таким образом можно смотреть и делиться впечатлениями. Не стоит сбрасывать со счетов возможность дома устроить «кулинарный марафон» — общаться по видеосвязи со своими друзьями и наперегонки готовить интересное блюдо, а после — вместе его дегустировать.

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Новогодний бюджет

Чтобы просто прожить новогодние каникулы и питаться, семье из четырёх человек потребуется около 20 тысяч рублей. С минимальным набором развлечений вроде походов в кино и на каток нужно около 40–50 тысяч, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Учитывая, что люди будут тратить и питаться дома, самое скромное — 500 рублей на человека. Семья из четырёх человек — две тысячи в день, десять дней — это двадцать тысяч. Это если не праздновать. Если праздновать, то тысяч сорок — питание и скромная культурная программа: один-два выхода в театр, в кино, может быть, катки. Поход в гости, принятие гостей — накрытие стола новогоднего. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

Как отметил Колташов, в эти новогодние каникулы вырастут спрос и расходы россиян на кондитерские изделия и доставку еды — в это время жителям захочется отдохнуть, в том числе и от самостоятельного приготовления пищи.