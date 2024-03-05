Как готовят нападение на Россию: план противника понятен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В журнале Минобороны «Военная мысль» появился план нападения натовских сил на нашу страну. И пересказ материала информационными агентствами свидетельствует, что при всей условности публикации она являет собой сигнал и нам, и нашим потенциальным противникам. Как если бы в газетных полосах мелькнула бы санкционированная утечка секретного плана.

Главное — не расслабляться

Разговор идет о том, что в теории воздушно-наземная или воздушно-морская операция начнется с быстрого глобального удара и одновременно с нескольких ракетно-авиационных ударов. Однако есть оговорка, что перед началом своей операции противник будет активно проводить разведку с помощью авиации и беспилотников, что как бы приближает теорию к нынешней напряженной практике.

Не секрет, что с аэродромов в той же Румынии постоянно взлетают американские и натовские беспилотники и истребители-бомбардировщики. И они сканируют наше воздушное пространство, стремясь по сигналам наших систем ПВО и ПРО определить их местоположение и диапазон работы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что первая часть подготовки потенциального плана нападения уже исполняется. Это не значит, что уже завтра нас атакуют, но это сигнал к тому, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Нельзя снисходительно относиться и к заявлению Эммануэля Макрона о вводе на Украину воинских контингентов натовских стран. И игнорировать утечку переговоров немецких офицеров о возможной атаке ракетами Таurus.

В этом смысле «Окно Овертона» открыто, обсуждение еще вчера немыслимых шагов началось. А потому утечка о том, что Великобритания якобы готова ввести на Украину две свои дивизии (одну — в Одессу, другую — под Киев или Львов), не выглядит просто вбросом в рамках психологической войны. Это уже из разряда постоянных утверждений.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наш ответ современным Чемберленам

Сама публикация Минобороны явно будет оценена натовскими штабами как изменение глобальных подходов России к обеспечению своей безопасности. Эти подходы за последние тридцать постсоветских лет неоднократно менялись. То мы утверждали, что теперь противников у нас нет, то собирались вообще подать заявку на вступление в НАТО. После знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина в стране, на всех этажах власти, наступает прозрение.

И теперь в своем послании президент дал понять: наши стратегические ядерные силы держат «порох сухим». Находятся в состоянии боеготовности. Другой вопрос, что наших потенциальных противников волнуют нюансы нашей стратегии.

А именно — на каком этапе Россия будет готова нажать «красную кнопку», а не расширять до бесконечности «красные линии»? Только ли лишь после массированной и комбинированной атаки против ее территории, как это описывается в «Военной мысли»? Или когда будет сочтено, что свободе и независимости государства возникла прямая угроза? Но такой нюанс может оставаться той загадкой, что не позволяет нашим потенциальным противникам уверенно выстраивать свои планы нападения.

Цели поставлены, задачи определены

Публикация в «Военной мысли» ценна своим фактом появления, свидетельствующим, что никто в России давно не смотрит на Запад сквозь розовые очки. И если в общих чертах понятен вариант нападения противника, то исходя из этого и выстраивается вариант обороны. Исходя из накопленного опыта СВО и ее бесконечных беспилотников, барражирующих снарядов и пр.

Но при всем совершенстве искусственного интеллекта, который активно вторгается в военное дело, окончательное решение все равно остается за человеком.

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