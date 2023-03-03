Немецкие мины и подрыв Росгвардии: чем закончилась атака ДРГ Украины Специалисты Федеральной службы безопасности отбили атаку украинских диверсантов массированным артиллерийским ударом и разминировали территорию

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла в Климовский район Брянской области, где находятся села Любечане и Сушаны, и совершила нападение на мирных жителей. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК). Согласно официальным данным, был совершен обстрел легкового автомобиля, в котором находились мужчина и трое детей. В результате погибли два человека, ребенок получил ранение. Президент России Владимир Путин назвал эти события терактом. Как ФСБ России отбила атаку украинских диверсантов под Брянском и разминировала территорию — в материале NEWS.ru.

Массированный артиллерийский удар

По данным Telegram-канала Baza, в 09:00 мск в полицию дозвонился один из жителей Любечане и сообщил, что ехал с женой на машине, а затем его остановили люди в белых халатах. Они приказали сидеть смирно. Возле остановки мужчина заметил расстрелянный автомобиль «Нива», убитого водителя и разбросанные мины.

Telegram-канал Baza сообщает, что в 10:00 в оперативные службы поступила информация о 17 вооруженных мужчинах в Сушанах, одетых в камуфляжную форму и шлемы. Через 10 минут в полицию позвонил работник магазина и заявил, что в селе слышна стрельба, есть пожар, ходят украинские военные и угрожают оружием. Как отмечает Baza, в 10:17 появилось первое сообщение о возможных заложниках. По сведениям звонившего, украинские военные взяли в плен мужчину, женщину и двоих детей в доме на улице Октябрьской. Через шесть минут появилось еще одно сообщение о заложниках: местный житель заявил, что в плен попали его родственники. Однако позднее эта информация была опровергнута.

После 11:00 в полицию начали поступать звонки уже от жителей Любечане. Одна из женщин рассказала, что по всему селу ведется обстрел, у нее отобрали телефон, документы, а автомобиль родственников расстреляли.

ФСБ оперативно отреагировала на инцидент и начала проводить мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских диверсантов. В спецоперации также участвовали силы Министерства обороны и Росгвардии. Вылазку украинских диверсантов пресекли. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противника выдавили на территорию Украины, где по нему нанесли массированный артиллерийский удар. Telegram-канал SHOT сообщил, что в ходе зачистки населенных пунктов Брянской области два российских пограничника получили ранения. В Минобороны эту информацию не комментировали.

После 14:00 проникшие в приграничный район Брянской области украинские диверсанты не проявляли признаков активности. Сигнал «Эдельвейс», по которому на место ЧП в экстренном порядке прибывают органы МВД и ФСБ в случае угрозы теракта, был снят в 14:17. К тому моменту украинские диверсанты уже покинули Брянскую область.

В Климовском районе сотрудники службы безопасности осмотрели местность, обнаружили большое количество взрывных устройств и приступили к разминированию территории. По данным экспертов, одной из найденных мин была Panzerabwehrverlegemine DM31 производства Германии. Согласно данным Telegram-канала «112», на въезде в село Сушаны были обнаружены две противотанковые мины ТМ-62.

Позже в ФСБ сообщили, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют главу государства о мерах противодействия террористам, которые принимают силовые структуры.

Подрыв машины Росгвардии и реакция СК РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. По его словам, легкие осколочные ранения получили четыре человека — трое сотрудников Брянского СОБРа и взрывотехник ОМОНа. Их жизни ничто не угрожает.

Депутат уточнил, что Росгвардия были задействована с начала спецоперации по ликвидации украинских диверсантов, а сразу после поступления первой информации о теракте на место выдвинулся сводный отряд СОБРа и ОМОНа, находящийся на усилении границы. Одновременно с ним из Брянска был направлен резерв ОМОНа и СОБРа, а также группы взрывотехников. В дальнейшем росгвардейцы провели зачистку в селе Любечане и приняли участие в разминировании территории села Сушаны. Все действия координировались с оперативным штабом.

На атаку в Брянской области отреагировал и Следственный комитет России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственной группе центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане.