Как Европа хочет дробить Россию: все начнется с Калининграда

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Пока европейские деятели разного уровня бросились дружно открещиваться от инициативы Эммануэля Макрона, который не исключил введения натовских войск на Украину, из Стокгольма раздался голос посла Литвы Линаса Линкявичуса. Он пригрозил нейтрализацией Калининградской области, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО».

Можно было бы посмеяться над очередной прибалтийской «рычащей мышью», если бы Линкявичус, в прошлом министр иностранных дел Литвы, не был бы удивительно последовательным. Примерно десять лет назад он говорил то же самое, слово в слово. Только теперь он еще и вдохновился вступлением в НАТО Швеции, что, по его мнению, превращает Балтику во внутреннее море Североатлантического альянса.

Опасная география

Не в первый раз сценарии глобального военного столкновения строятся вокруг так раздражающей наших соседей Калининградской области. Не остудило опасные претензии даже размещение в нашем анклаве современных «Искандеров».

Прямо сейчас постоянно нагнетается напряжение вокруг транзита в область через Литву. Уже ссылаясь на введенные против России экономические санкции, правительство Литвы ввело значительные ограничения на транзит товаров в российскую Калининградскую область. Отныне в наш анклав нельзя доставлять по земле жизненно важные для него стройматериалы, металлы и изделия из них, нефтепродукты, уголь. Список запретов достаточно длинный.

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Понятно, что транзит — это рычаг дополнительного давления на Россию. Но в реальности парадокс ситуации заключается в том, что непрерывный транзит в Калининград был одним из условий подписания российско-литовского договора о взаимном признании границ, что открыло республике путь в ЕС и НАТО. А потому формально мы можем отказаться от своей подписи под таким важным документом.

И не стоит думать, что подобный демарш был бы чисто формальным. И хоть нынешняя Литва не считает себя правопреемницей Литовской Советской Социалистической Республики, ее нынешняя территория была фактически сформирована в рамках Советского Союза.

Вильнюсский край с нынешней столицей Литвы вошел в ее состав только в 1939 году по решению Сталина. Вождь народов еще раз облагодетельствовал, подчеркнем, советскую республику, решив передать ей и часть Восточной Пруссии по правому берегу реки Неман с незамерзающим портом Мемель. Ныне — Клайпеда.

Начать дробить Россию с Калининграда

Однако, если литовские власти все еще с вожделением взирают на Калининград (в их понимании — Каралявичус), то польские националисты помнят и о Вильнюсском крае, и о части Восточной Пруссии, которая им по итогам Второй мировой войны не досталась. То есть все о той же Калининградской области.

Мечтами о Калининграде во многом и объясняются откровенно утопические заявления литовских и польских деятелей. И выпад посла — только одно из таких реваншистских проявлений.

Тень морской блокады

Понятно, что сухопутная блокада — это только одно из проявлений «нейтрализации». Плодятся идеи и морской блокады анклава. Особенно часто вспоминается, что после вступления Швеции в НАТО ее остров Готланд будет иметь особое значение в случае российско-натовского обострения. С 2015 года Швеция стала восстанавливать свое военное присутствие на самом крупном балтийском острове, контролирующем важные фарватеры.

Фото: Jonas Ekstr/Global Look Press Премьер-министр Ульф Кристерссон (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Понятно, что сейчас милитаризация острова будет только форсироваться, да и планы размещения там эскадрильи истребителей были уже обнародованы.

Словом, к заявлениям разного рода заслуженных русофобов надо относиться серьезно. Они явно тестируют европейское общественное мнение. Впрочем, указ президента о создании новых военных округов заставит даже их задуматься.

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