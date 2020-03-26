Улицы столицы заметно опустели после того, как мэр Сергей Собянин ввёл режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий, число участников которых превышает 50 человек. Все школы и вузы были переведены на дистанционное обучение, а руководители компаний получили рекомендации отправлять сотрудников на удалённый режим работы. Роспотребнадзор обязал администрации бассейнов, фитнес-клубов, аквапарков и других спортивных объектов перестать пускать посетителей. Всем гражданам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу с 26 марта по 14 апреля.

В результате принятых мер почти на треть снизилось количество пассажиров в метро и наземном транспорте. Также в столице сократилось число иностранных граждан после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал...