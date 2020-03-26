Работники московской подземки принимают беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов. Метрополитен закупил шесть тысяч литров концентрированного дезинфицирующего средства для проведения уборки в местах скопления пассажиров. Не менее одного раза в полтора-два часа тщательно обрабатываются все элементы инфраструктуры. Также дезинфицируется универсальный автомат по продаже билетов.
Ночью проводится генеральная уборка пассажирской зоны станций, перегоны также обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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