Как часто происходят катастрофы с участием гидросамолетов в России

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

В Красноярском крае сегодня утром, 2 августа, потерпел крушение гидросамолет. В результате ЧП погибли два человека, передает ГУ МЧС России. Как часто в России и мире происходят катастрофы с участием такого типа транспорта?

По предварительной информации, гидросамолет потерпел крушение при выполнении взлета с акватории реки Дудинки. Сначала он набирал высоту, но затем его начало разворачивать направо. В итоге самолет упал на берег и взорвался. Экстренные службы справились с огнем. Прокуратура начала следственные мероприятия.

Катастрофы с участием гидросамолетов за последние несколько лет

В Ленинградской области 13 июля 2022 года самолет-амфибия (гидросамолет) «Пеликан-2» утром жестко приземлился на поверхность озера Вуокса, местные жители сразу вызвали сотрудников МЧС. Когда спасатели прибыли на место, в кабине никого не оказалось. Как выяснилось, пилот смог сам доплыть до берега и вызвать себе скорую помощь. Позже в транспортной прокуратуре установили, что разрешения на полет у него не было.

В США 11 июля 2022 года профессиональный пилот Энтони Йен вместе с учеником вылетели на гидросамолете из аэропорта города Вильямсбург (Вирджиния) в Юстис (Флорида). Через десять минут полета у него отказал двигатель. Энтони пришлось экстренно сажать воздушное судно на кукурузное поле. Пострадавших в результате ЧП не было.

В этот же день в пригороде Самары легкомоторный прогулочный самолет упал в затон Грязный на Волге. На место крушения прибыли сотрудники регионального МЧС. В салоне самолета находился только 54-летний пилот, он не пострадал.

В сентябре 2021 года в ХМАО гидросамолет с двумя людьми на борту упал в болото. Крушение произошло возле озера Глубокое, в 85 километрах от города Советского. На поиски привлекли спасателей — 20 человек и 6 единиц техники, в том числе болотоход. На борту находились бизнесмен Борис Полевой, занимающийся оптовой продажей алкоголя, и его жена Елена. Они скончались на месте.

В Саратовской области 31 августа 2021 года разбился гидросамолет. Все произошло недалеко от турбазы в Энгельсском районе. Двухместный самолет упал в Волгу, на борту находился только пилот. Он смог самостоятельно добраться до берега, помощь медиков ему не потребовалась.

В подмосковном Серпухове 27 июля 2019 года разбился легкомоторный самолет-амфибия Lake 250. Он зацепился за линию электропередачи сразу после взлета и упал в реку Оку в районе деревни Дракино. Самолет вылетал с аэродрома «Новинки». 38-летний пилот Максим Борисов и 60-летний пассажир Константин Барковский погибли.

Что такое гидросамолет и для чего используется

Гидросамолет представляет собой летательное средство, которое может подниматься в воздух и садиться как на воде, так и на земле или других твердых поверхностях. Он сочетает в себе особенности воздушного и водного транспорта, обеспечивая возможность перемещаться над водной поверхностью и осуществлять взлеты и посадки на воде. Такие машины применяют во многих сферах.

Гидросамолеты могут быть частью пассажирской авиации. Их используют для перевозки пассажиров между территориями с плохо развитой инфраструктурой аэропортов.

Такие машины нередко используют в качестве медицинской помощи. Гидросамолеты способны доставлять оборудование и врачей в места, куда другой вид транспорта добраться не может.

Гидросамолеты широко применяются при борьбе с лесными пожарами. Они способны брать воду из водоемов и сбрасывать ее на пожарные очаги, обеспечивая более эффективное тушение огня.

Гидросамолеты часто применяют для спасательных операций. Они могут доставлять грузы и спасательные бригады в отдаленные районы и эвакуировать пострадавших.

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