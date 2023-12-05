«Как быть?»: Коц возмутился случаями русофобии в России Военкор Коц: русофобия проявляется не только за рубежом, но и в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русофобия проявляется не только за рубежом, но и в России, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Журналист рассказал, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Совета по правам человека (СПЧ) обратил внимание на два случая внутренней дискриминации соотечественников.

Открываю ленту, а там история 52-летнего русского уроженца из Узбекистана, который освобождал Соледар и Бахмут, получил медаль «За отвагу», а российское гражданство получить не может. Живет у родственников, в январе заканчивается временная регистрация, и его могут депортировать в Узбекистан. А там за освобождение русской земли могут дать 10 лет лишения свободы, — рассказал военкор.

Коц также поделился историей жительницы Самарской области Елены Мальцевой, которую хотят депортировать в Узбекистан. Он рассказал, что женщина приехала в Россию 10 лет назад, потеряв в Ташкенте все. По словам журналиста, она оформила адресный листок убытия, но чиновники потеряли все ее документы. Из-за этого она не смогла продлить миграционный учет в России.

Вот как быть с такими проявлениями внутри страны, а не за рубежом. Когда уже у нас будет такая система, когда русских людей из-за рубежа будут за руку водить по кабинетам, чтобы торжественно вручить им красный паспорт. Почему они вынуждены порой бороться за гражданство? — написал Коц.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о деградации международной правозащитной системы. По его словам, такие организации своими действиями соревнуются в «позорном конкурсе русофобов». Он подчеркнул, что Россия вышла из состава ряда зарубежных институций, но не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека.