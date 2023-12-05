Русофобия проявляется не только за рубежом, но и в России, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Журналист рассказал, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Совета по правам человека (СПЧ) обратил внимание на два случая внутренней дискриминации соотечественников.

Открываю ленту, а там история 52-летнего русского уроженца из Узбекистана, который освобождал Соледар и Бахмут, получил медаль «За отвагу», а российское гражданство получить не может. Живет у родственников, в январе заканчивается временная регистрация, и его могут депортировать в Узбекистан. А там за освобождение русской земли могут дать 10 лет лишения свободы, — рассказал военкор.

Коц также поделился историей жительницы Самарской области Елены Мальцевой, которую хотят депортировать в Узбекистан. Он рассказал, что женщина приехала в Россию 10 лет назад, потеряв в Ташкенте все. По словам журналиста, она оформила адресный листок убытия, но чиновники потеряли все ее документы. Из-за этого она не смогла продлить миграционный учет в России.

Вот как быть с такими проявлениями внутри страны, а не за рубежом. Когда уже у нас будет такая система, когда русских людей из-за рубежа будут за руку водить по кабинетам, чтобы торжественно вручить им красный паспорт. Почему они вынуждены порой бороться за гражданство? написал Коц.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о деградации международной правозащитной системы. По его словам, такие организации своими действиями соревнуются в «позорном конкурсе русофобов». Он подчеркнул, что Россия вышла из состава ряда зарубежных институций, но не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека.