Как благодаря Уолту Диснею в СССР был создан «Союзмультфильм» 10 июня 1936 года в Москве учреждена общесоюзная анимационная студия

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мультипликация в бывшем СССР начиналась в мастерских художников-авангардистов и как дополнение к агитационным кинолисткам Дзиги Вертова. Однако первые шаги в России анимация сделала не на поприще рисованных фильмов, а в кукольной области. Эпоха безудержных экспериментов закончилась в 1934–1935 годах — в СССР привезли мультфильмы Уолта Диснея, которые на долгие десятилетия определили развитие мультипликации в стране.

Главнейшее из искусств

В 1912 году в кинотеатрах появилась картина Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей». Потомок польских революционеров совершил настоящую революцию в анимационном искусстве. Он придумал покадровую съёмку кукол. В их качестве выступали жуки-рогачи и жуки-усачи.

Сюжет мультфильма был простой: на глазах зрителей рыцарский роман разыгрывался насекомыми. Картина имела бешеный успех в Европе и прокатывалась в России до середины 1920-х годов. При этом зрители искренне считали, что на экране они видят живых насекомых, просто идеально выдрессированных автором картины. Старевича даже считали каким-то магом, что было вполне в духе эпохи, когда Конан-Дойль ударился в спиритизм, а мадам Блаватская имела влияние, сопоставимое с главами государств.

Революции и гражданская война подорвали возможности юной российской анимации, но в 1920-е годы она возродилась благодаря Дзиге Вертову. Признанный метр авангардного кино придумал использовать анимацию в своих агитационных картинах уже во время гражданской. Например, очень популярно было смотреть на то, как меняется фронт войны между белыми и красными — тем более что последние побеждали.

На этом Вертов не успокоился и стал встраивать анимацию в свои агитационные листки. В 1920-х годах первая анимационная группа появилась на студии «Пролеткино», где он работал. Художник Александр Бушкин работал над мультипликационными вставками в вертовскую «Кино-правду». Наконец, в 1924 году появляется первый советский анимационный фильм — «Советские игрушки», который был создан Вертовым и Бушкин.

Фото: wikipedia.org

Картина стала чем-то вроде спускового крючка, после неё мультипликация буквально врывается на советские экраны. Оказалось, что такое кино лишено ряда проблем документального и игрового — можно с помощью весьма, как тогда казалось, «примитивных» техник отобразить любую реальность. Особенно фантастическую или же агитку.

Неудивительно, что сверхпопулярным, включая Европу, стал полнометражный анимационный фильм «Китай в огне». Картина была, конечно же, агитацией — весьма пафосной и прямолинейной, которая осуждала проникновение и закабаление Китая «мировым капиталом». Тем не менее сюжет и ряд художественных решений привели к тому, что мультфильм зашел. И особенно французскому зрителю, который тогда считался чуть ли не самым искушенным в Европе.

Агитационные картины и анимация, рассчитанная больше на подростков и взрослых, заполнили советский экран: «Германские дела и делишки», «Юморески», кукольный «Приключения Болвашки», «Каток» (антинэпмановский фильм), наконец, «Самоедский мальчик». Последний оказался очень знаковым мультфильмом, так как показывал идеальное представление в советской среде того, как должна происходить модернизация традиционного общества колониальной периферии бывшей Российской империи. Тем более что искусство народов Крайнего Севера было удачно использовано вместе с современными на тот момент приёмами анимации.

При этом анимационные группы занимают задворки кинофабрик «Союзфильм», «Межрабпомфильм», «Совкино», «Союзкино», ютятся в небольших ателье, а то и просто на дому. Но это не мешает им увлеченно экспериментировать в своей области.

Параллельно с этим развивается и детская анимация. Уже тогда к съемкам привлекались не только известные графики и художники, как в Ленинграде, где большое число книжных иллюстраторов занялись анимацией на «Ленфильме», но и известные писатели. С мультипликаторами сотрудничают Корней Чуковский и Юрий Олеша, Самуил Маршак, Валентин Катаев и Сергей Михалков. Даже Маяковский и круг ЛЕФа участвуют в создании детских агитационных мультфильмов.

Заокеанский удар

К середине 1930-х годов анимационные фильмы в СССР снимаются сразу же на нескольких студиях, ведущими из которых являются «Студия Смирнова» при Главном управлении кинематографии (ГУКФу), «Межрабпомфильм» и «Мосфильм». Помимо них существуют ещё несколько отделов на других студиях в Киеве и Ленинграде, но именно московские коллективы задают тон. И этот тон меняется.

Надо отметить, что в 30-е годы у советской мультипликации есть своё собственное лицо, и это авангард и экспериментальные методы. «Рисованный звук», который опередил иностранные аналоги на 30 лет, игры с цветом и тенью, условная графика, как в мультфильме «Почта», — всё это богатство в какой-то момент встречается с великолепно проработанной американской технологической машиной, которая способна выдавать полнометражные шедевры по разу в год. Недостижимые возможности для советских мультипликаторов!

В 1933 году в кинотеатре «Шануар» проходит с большим успехом показ советских мультфильмов. И в том же году Уолт Дисней присылает в СССР рулоны своей пленки, на которой запечатлены лучшие короткометражки его студии. Их показ проходит в кинотеатре «Ударник» также в 1933 году. И они производят фурор!

<...> фильм Диснея из серии «Забавные симфонии» не укладывался ни в какие рамки привычного сознания. Это был такой класс режиссуры, такое слияние пластики, музыки, идеи и характеров — поразительно. <...> Для меня эти фильмы были больше чем искусство, это была ворожба, колдовство. По движению, по характеру, по игре для меня происходило нечто более убедительное, чем в игровых фильмах, — позже будет вспоминать великий режиссер Фёдор Хитрук.

Фото: Scherl/Global Look Press Уолт Дисней (1901–1966), американский аниматор и кинопродюсер. 21 февраля 1933 года

Мультфильмы нравятся отцу народов, вождю и просто ведущему киноведу Союза генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Иосифу Сталину. Союз начинает решительные преобразования на поприще мультипликации — хватит уже кустарщины и экспериментов. Народу нужны шедевры, которые он понимает! А самое главное, которые понятны правительству страны. Времена, когда, как в анекдоте, советские лидеры могли чего-то там не понимать в современном искусстве, полностью прошли.

Однако не стоит думать, что только благодаря нажиму из Кремля диснеевская анимация утверждается среди советских кинематографистов. Совсем наоборот, уже на Первом всесоюзном совещании по кинокомедии в 1933 году был выдвинут лозунг «Даешь советского Микки Мауса!». Всё это при массовой поддержке мультипликаторов. И хотя в 1935 году на экраны вышел и прошел с огромным успехом кукольный фильм «Новый Гулливер» режиссера Александра Птушко, это были арьергардные бои уходящей эпохи. Вопрос о переходе всей отечественной анимации на новую технологию был решен окончательно.

Однако для её локализации требовалось полностью перестроить весь технологический процесс. Так просто на имеющихся студиях, где один и тот же человек был одновременно и режиссером, и мультипликатором, и звукорежиссером, и кем только не, её было не освоить. Требовались новые помещения, жесткая специализация и новая техника — короче, требовалось уходить от кустарной организации к высокотехнологичным формам медийного производства.

Сделать это можно было только на новой студии. Так начался непростой путь создании студии «Союзмультдетфильм», который в 1937 году стал известной всему СССР студией «Союзмультфильм». На первом этапе в 1934 году была создана «Студия Смирнова» при ГУКФе. На неё отрабатывалась технология конвейерного производства. В 1935 году слияние продолжилось — конвейер освоили анимационные группы «Мосфильма». При этом новое объединение было подчинено последнему, но длилось это недолго. В 1936 году его сделали отдельной студией — «Московской студией графических фильмов», к которой присоединили «Межрабпомфильм».

Новая студия переехала в новые помещения на улице Воровского и получила 10 июня 1936 года название «Союзмультдетфильм». Переименование в 1937 году в «Союзмультфильм» ничего в деятельности студии не поменяло. Она стала оплотом «диснеевщины» и освоения новейших американских технологий в советской анимации. Продолжался этот период до 1950-х годов. И был закончен не только благодаря XX съезду КПСС, но и тому, что тот самый Фёдор Хитрук, который восхищался Диснеем, поставил мультфильм «История одного преступления», который полностью отходил от предыдущих канонов.