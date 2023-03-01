Кадыров заявил о зарождении новой России Глава Чечни Кадыров заявил о зарождении новой России с бесстрашными воинами

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал мнение по поводу мировых событий. В частности, он заявил о зарождении «новой России», в которой живут бесстрашные воины и самоотверженные труженики.

Хотя моя оценка событий может вызвать удивление и шок у некоторых людей на первый взгляд, я считаю, что настоящее время — это действительно счастливый момент. Почему? Во-первых, потому что это произошло бы в любом случае. И в таком случае вместо Путина, который спасает огромную многонациональную страну и одновременно всё разумное человечество, наша страна могла бы быть руководима лишь каким-то либеральным слабаком. Это бы привело к неизбежному концу великой державы, — написал Кадыров.

Во-вторых, он отметил, что в борьбе с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом зарождается новая Россия — Россия бесстрашных воинов-героев и самоотверженных тружеников.

Он также отметил, что на «могучих плечах» России будет построена уникальная держава, но чтобы это воплотилось в реальность, необходимо победить.

Ранее Кадыров сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной. Он отметил, что в результате боев девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы, а один взят в плен. Он добавил, что отношение к украинским военнопленным хорошее.