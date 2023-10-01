Кадыров заявил о полной поддержке со стороны Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире канала «Россия 1» о полной поддержке со стороны президента РФ Владимира Путина. Таким образом он прокомментировал закрытую часть встречи с главой государства в конце сентября. При этом Кадыров отметил, что разговор был душевным.

У нас был долгий разговор. Очень душевный. Как всегда поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего, — сказал Кадыров.

28 сентября Путин провел встречу в Кремле с главой Чечни Кадыровым. Тот рассказал президенту об успехах батальона «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Путин и Кадыров в ходе встречи также затронули тему экономической и социальной обстановки в республике. Позже Кадыров поделился, что Путин поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутово в Москве.

Вместе с тем в Кремле отказались сообщать, обсуждали ли Кадыров и Путин на встрече слитое главой Чечни видео с избиением активиста Никиты Журавеля его несовершеннолетним сыном Адамом.

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, встреча президента РФ и главы Чечни стала косвенным ответом на слухи о болезни руководителю региона. По его словам, беседа свидетельствует о доверии российского лидера политику и подтверждает дееспособность последнего.