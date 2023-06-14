Кадыров предложил сделку разведке Украины Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь

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Рамзан Кадыров

Депутат Госдумы Адам Делимханов не выходит на связь после сообщений о ранении на фронте, заявил в своем Telegram-канале его соратник, глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обратился к украинской разведке с просьбой дать координаты, по которым ВСУ наносили удары. Взамен он пообещал щедрое вознаграждение.

Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать, — написал Кадыров.

О том, что Делимханов получил ранение в зоне СВО, ранее сообщал телеканал «Звезда». Как рассказали в пресс-службе Госдумы, парламентарий пострадал, но жив. При этом ряд СМИ утверждает, что Делимханов погиб под обстрелами. Информация об этом не подтверждалась.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» наряду с другими российскими военнослужащими примут участие в мероприятиях, направленных на защиту приграничных регионов от вылазок украинских диверсантов. По его словам, данное решение было согласовано с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны РФ и Росгвардии. Кадыров пожелал удачи чеченским бойцам в выполнении задач по предотвращению диверсий.