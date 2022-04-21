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Россия

Кадыров: врагов России ждёт бесславный конец

15:14, 21 апреля 2022
Кадыров: врагов России ждёт бесславный конец Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/РИА Новости
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Российские военнослужащие в ходе специальной операции на Украине уверенно продвигаются вперёд, занимая всё новые территории, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, никто и ничто не сможет сломить дух российских бойцов, «которые воюют за правду и торжество справедливости», он отметил, что врагов РФ ждёт бесславный конец.

И пусть враги России знают, что их ждёт бесславный конец. Так было, так будет всегда!сказал Кадыров.

Он отметил, что сотрудники подразделения «Ахмат» успешно выполняют совместную с представителями силовых структур ДНР и ЛНР работу по зачистке территории Донбасса и Украины от «бандеровцев, бесчинствующих нациков и всевозможных шайтанов».

Глава Чечни указал, что украинские военные за последние восемь лет «подготовили почву для ведения боевых действий». Так, с его слов, войска Украины «укрепили свои позиции различными инженерными коммуникациями, занимались подготовкой бойцов для своих террористических вылазок».

Ранее Кадыров заявил, что украинскими националистами «безвозвратно упущен» шанс остаться живыми — они могли раньше сложить оружие, такую возможность им много раз предоставляли.

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