Кадыров: врагов России ждёт бесславный конец

Российские военнослужащие в ходе специальной операции на Украине уверенно продвигаются вперёд, занимая всё новые территории, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, никто и ничто не сможет сломить дух российских бойцов, «которые воюют за правду и торжество справедливости», он отметил, что врагов РФ ждёт бесславный конец.

И пусть враги России знают, что их ждёт бесславный конец. Так было, так будет всегда! — сказал Кадыров.

Он отметил, что сотрудники подразделения «Ахмат» успешно выполняют совместную с представителями силовых структур ДНР и ЛНР работу по зачистке территории Донбасса и Украины от «бандеровцев, бесчинствующих нациков и всевозможных шайтанов».

Глава Чечни указал, что украинские военные за последние восемь лет «подготовили почву для ведения боевых действий». Так, с его слов, войска Украины «укрепили свои позиции различными инженерными коммуникациями, занимались подготовкой бойцов для своих террористических вылазок».

Ранее Кадыров заявил, что украинскими националистами «безвозвратно упущен» шанс остаться живыми — они могли раньше сложить оружие, такую возможность им много раз предоставляли.