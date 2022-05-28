Кадыров сообщил об отправке новой партии добровольцев в Донбасс

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой партии добровольцев из Грозного. Он назвал этих людей «воинами добра», которые выбрали данный путь «ради мира на Земле». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Я горд, что каждую неделю из Грозного выдвигаются новые группы добровольцев, чтобы с оружием в руках поддержать наших бойцов. Воины добра собираются в Чеченской Республике со всех регионов нашей необъятной страны. <...> Они выбирают этот путь по зову сердца. Ради мира на Земле, — написал Кадыров.

В предыдущий раз об отправке добровольцев в Чечню Кадыров сообщал 5 мая. Также он разместил в своём канале контактные данные для тех, кто желает пополнить ряды отправляющихся с оружием в руках на Украину.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».