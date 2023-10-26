Кадыров сообщил о создании батальона Беноевского: кем он был в истории Кадыров сообщил о создании нового батальона имени Байсангура Беноевского

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о создании в структуре Росгвардии нового батальона, который будет носить имя героя Кавказской войны Байсангура Беноевского. Что об этом известно?

Что известно о новом батальоне имени Байсангура Беноевского

Новый батальон войдет в Северо-Кавказский округ войск Росгвардии. Подразделение будет состоять из 300 человек, его командиром станет Бехкан Чалаев.

Чалаев работал инспектором патрульно-постовой службы в отделе МВД по Ножай-Юртовскому району Чечни. В 2019 году Рамзан Кадыров наградил его медалью «Защитника Чеченской Республики».

Глава Чечни также рассказал, что посетил стройплощадку, на которой появится база для нового соединения. На ее территории будут размещены плац, тренажерные залы и столовая, а также созданы все удобства для прохождения комфортной службы.

Фото: vk.com/ramzan Стройплощадка базы для батальона

Кем был Байсангур Беноевский

Байсангур Беноевский (1794–1861) — чеченский полководец XIX века, участник Кавказской войны, имам Чечни (после сдачи имама Шамиля в плен), один из руководителей восстания в Чечне 1860–1861 годов. Он родился в чеченском ауле Беной (теперь — село в Ножай-Юртовском районе Чечни).

В начале 1861 года в Горную Чечню выступили русские отряды. Восстание было подавлено. Беноевский с несколькими приближенными укрылся в районе аула Беной. 17 февраля в стычке под Байсангуром убило коня, а сам он попал в плен вместе со своими сыновьями. Их заключили в плен в Хасавюртовскую тюрьму и предали военно-полевому суду.

В марте 1861 года Беноевского приговорили к повешению по приговору военно-полевого суда, состоявшегося по приказу генерал-майора П. И. Кемпферта. Казнь состоялась на площади Хасавюрта.

В нескольких населенных пунктах республики есть улицы имени Беноевского, в 2020 году один из районов Грозного был переименован в Бейсангуровский.

Что известно о батальоне имени шейха Мансура

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что в республике завершается формирование нового батальона Вооруженных сил России, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Глава региона отметил, что при строительстве базы для размещения военных большое внимание было уделено созданию необходимых условий.

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром формируемого в Чечне нового батальона станет Руслан Геремеев. Сам батальон будет базироваться в Гудермесе.

«Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев. Он зарекомендовал себя как достойный представитель команды первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который мужественно и на высоком уровне выполняет любые поставленные задачи», — заявил депутат.

Делимханов также рассказал, что на данный момент специалисты на месте базирования нового батальона провели реконструкцию четырех казарм и построили две новые. Заменены все инженерные коммуникации, завезена необходимая мебель. На объекте появились столовая на 100 посадочных мест, парковка и помещение для намаза.

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