Кадыров разнес судей состязаний спецназа в Дубае Кадыров призвал проверить квалификацию судей состязаний UAE SWAT Challenge

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал судейство на ежегодных международных состязаниях спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае. По итогам соревнований чеченская команда «Ахмат» заняла восьмое место, потому что ее засудили, написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, представители Чечни были в тройке лидеров, однако в последний день состязаний стали жертвами «непрофессионального и предвзятого судейства». Это подрывает доверие к судьям, считает глава Чечни.

Произошло это на одном из упражнений на время, где один из судей не засчитал результат участника нашей команды и отказался просмотреть видеозапись. Такое отношение подрывает доверие к судейству и справедливо вызвало множество вопросов со стороны команды, — написал Кадыров.

Политик добавил, что в случае справедливого вердикта судей команда «Ахмат» могла бы поставить очередной рекорд. При этом Кадыров не намерен оспаривать итоговые результаты, однако призвал организаторов турнира проверить квалификацию судей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В документе указано, что орден вручен за укрепление российской государственности. Кроме того, председатель парламента Чечни Магомед Даудов также был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Президент оценил его большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.