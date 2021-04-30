Кадыров разбогател более чем в 2,5 раза за год

https://static.news.ru/photo/bf5df74e-aa8c-11eb-9926-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отчитался в декларации о доходах о заработке свыше 381 млн рублей за 2020 год. Это на 233 млн рублей больше, следует из документа на официальном сайте главы и правительства региона.

В соответствии с декларацией, глава Чечни является собственником дома площадью 2344,3 кв. м. Кроме того, у него есть два участка: площадью 3668 кв. м и 28 361 кв. м. Для жены и их 12 детей выделен дом площадью 300 кв. м. При этом личного транспорта, согласно декларации, у Кадырова до сих пор нет.

Для супруги Рамзана Кадырова 2020 год оказался менее прибыльным, и её доход составил 1,5 млн рублей, тогда как в предыдущий год она заработала 2,4 млн рублей. В собственности женщины значится также квартира площадью 209,8 кв. м.

Ранее сообщалось о том, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в 2020 году заработал больше президента России Владимира Путина. Представитель Кремля уточнил, что смог увеличить доход за счёт процентов от банковских вкладов и отданных в управление компаниям средств. Чиновник уточнил, что у государственных служащих достаточно много ограничений на приобретение разных ценных бумаг.