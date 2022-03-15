Кадыров рассказал, за что ценит Илона Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил американскому предпринимателю Илону Маску, что он ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей». Так политик прокомментировал решение бизнесмена не блокировать российские сайты в своей сети Starlink. Текст обращения опубликован в Telegram-канале чеченского руководителя.

Как стало известно, Маск заявил, что не станет блокировать российские новостные издания, хотя его и просили об этом «некоторые государства». Он заявил, что пойдёт на подобный шаг только под дулом пистолета, так как является абсолютным сторонником свободы слова.

Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать <...>. Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов, — написал Кадыров.

Ранее Кадыров советовал Маску «подкачаться» и пройти подготовку в нескольких центрах Чечни. Это произошло после того, как Маск опубликовал в Twitter пост, где вызывал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина. Кадыров призвал предпринимателя не тягаться с главой РФ, поскольку у них «слишком разные весовые категории».