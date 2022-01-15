Кадыров рассказал об итогах телефонного разговора с сыном лидера протестов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл телефонный разговор с Илезом Барахоевым — сыном одного из лидеров протеста против передачи земель Ингушетии под контроль Грозного Ахмеда Барахоева. В ходе разговора с Илезом Кадыров был приятно удивлён мудростью и разумными мыслями собеседника, о чём сообщил сам глава Чечни в ходе прямого эфира из соцсети Instagram. Он добавил, что телефонный разговор получился долгим и оба собеседника пришли к взаимопониманию.

С его стороны, он извинился, со своей стороны, я извинился перед ними. Он сказал, что не надо так остро выражаться в адрес ингушского народа. Потому что народ неправильно воспринимает. Он говорит всё верно, — сказал Кадыров.

Лидер Чечни также объяснил Барахоеву свою реакцию во время заседания в Галанчожском районе. Он заявил, что чеченская сторона получила от муниципального образования Ингушетии письменное разрешение на проведение строительных работ в русле реки Фортанга.

Барахоев подтвердил, что разговор с Кадыровым основывался на взаимоуважении и что оба собеседника поняли друг друга.

Больше между нами никаких вопросов нет, — сказал он.

Ранее Кадыров заявил, что не является врагом Ингушетии. По его словам, между Чечнёй и Ингушетией нет никаких проблем. Он назвал два народа братскими и добавил, что расчленить их не получится. Он также поручил удалять в соцсетях любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии.

В декабре Кисловодский городской суд вынес приговор лидерам протестных акций, проходивших в Ингушетии в 2018–2019 годах. Фигурантам дела дали 7,5 года, восемь и девять лет тюрьмы. Среди осуждённых — 67-летний Ахмед Барахоев.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года после митингов, прошедших на центральной площади столицы Ингушетии Магаса. Мирные акции протеста были вызваны недовольством местного населения касаемо определения административных границ между Чечнёй и Ингушетией. До 26 марта 2019 года власти не разгоняли митингующих, однако в тот день попытались заставить протестующих покинуть главную площадь города. В результате произошло столкновение с силовиками.