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Кадыров рассказал о создании медбригад для помощи раненым на Украине

Кадыров: в Чечне созданы четыре медицинские бригады для помощи раненым бойцам на Украине
02:06, 20 марта 2022
Кадыров рассказал о создании медбригад для помощи раненым на Украине Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Четыре медицинские бригады, которые смогут оказывать экстренную помощь бойцам, привлечённым к специальной операции на Украине, созданы миндравом Чечни. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам. Это врачи Станции скорой медицинской помощи, — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что реанимобили, на которых будут работать медики, оснащены и оборудованы «по последним медицинским стандартам».

Кадыров также выразил признательность медикам за высокую гражданскую позицию и поблагодарил вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова и министра здравоохранения республики Идриса Байсултанова за помощь в формировании бригад и их отправки к месту дислокации бойцов.

Ранее Кадыров сообщил о том, что бойцы чеченских подразделений ВС РФ взяли под контроль город Рубежное Луганской области. Он также добавил, что местные жители встречают представителей Вооружённых сил РФ «добрый словом».

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