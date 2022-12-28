Кадыров рассказал о больших потерях, которые несут ВСУ Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами

Фото: chechnya.gov.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время несут большие потери среди личного состава и вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что среди украинских военнослужащих все меньше желающих оказывать сопротивление российским войскам.

Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать, — написал Кадыров.

Он также объявил, что спецоперация России «идет согласно плану».

Ранее Кадыров предположил, что российские вооруженные силы «перещелкают» американские ЗРК Patriot, если Вашингтон передаст их Киеву. По его словам, «враги России» также осознают данный факт.

Он также заявил, что для Украины наступил самый тяжелый период. По его словам, ситуация в зоне проведения СВО находится под полным контролем.

Кроме того, Кадыров рассказал, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.