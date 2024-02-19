Кадыров раскрыл, что Россия получила при взятии Авдеевки Кадыров объявил о взятии нескольких сел при освобождении Авдеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Российская армия, выполняя задачу по взятию под контроль Авдеевки, попутно заняла еще несколько сел в регионе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил важность полного контроля над Авдеевкой, подчеркнув, что оттуда велись обстрелы по мирным жителям Донбасса, передает ТАСС.

Из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса. Это было очень важно для нас. Не только Авдеевка, еще и несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен, — сказал он в разговоре с журналистами после совещания с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Также глава республики пояснил, что продвижение ВС РФ в зоне СВО не идет «полным ходом», потому что российские военные действуют с оглядкой на то, что во многих населенных пунктах остаются мирные жители. Кадыров выразил уверенность, что после Авдеевки армия России будет двигаться вперед «большими шагами».

Как ранее сообщалось, при взятии Авдеевки российские бойцы обнаружили схрон с зарубежными боеприпасами, которые оставили бойцы ВСУ во время отступления. Военкор Александр Коц показал видео с места событий, где один из военных в шутку передал слова благодарности польским военным за боеприпасы.