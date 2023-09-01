Кадыров призвал снять санкции с его матери: фото родственницы главы Чечни Имя Аймани Кадыровой попало в новый санкционный список США по России

Фото: Соцсети

Рамзан Кадыров с мамой Аймани Кадыровой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что введение санкций США в отношении его матери — «намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами».

«Я уже было перестал удивляться нелогичным санкционным решениям США и Запада. И вдруг опять — теперь в списках моя дорогая мама. О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», — отметил Кадыров.

Он считает, что США начинают конфликты по «выдуманному поводу». Глава Чечни перечислил случаи, когда Америка уже так поступала.

«Первая и вторая чеченская кампании, Грузия, Украина — все это проекты США на постсоветском пространстве, не говоря уже о других конфликтах по всему миру, развязанных по выдуманному поводу. И если где-то подобное сошло с рук американским преступникам, то с Россией это не прокатит», — добавил Кадыров.

Аймани Кадырова помогает людям, пострадавшим во время военных или стихийных бедствий, которые остались без крыши над головой. Ее фонд обеспечивает необходимыми лекарствами тяжелобольных, а также занимается организацией конкурсов, выявляющих молодые таланты среди населения Чеченской республики, строительством крупных культурных и религиозных сооружений, в числе которых мечеть «Сердце Чечни».

Как выглядит мать Кадырова — в фотогалерее NEWS.ru.