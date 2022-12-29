Кадыров принял извинения папы римского за его слова о чеченцах

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Чечня принимает официальное заявление от Ватикана с извинениями за высказывания папы римского Франциска в адрес чеченцев, заявил Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, трансляцию ведет RT. Кадыров отметил, что Франциск «осознал свою ошибку».

Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <...> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность, — сказал он.

Ранее папа римский Франциск заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера понтифик привел такие народности, как чеченцы и буряты. Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова папы римского «нехристианскими». Он отметил, что подобные высказывания не повышают авторитет Ватикана, а также не способствуют урегулированию украинского конфликта.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал папу римского за негуманные стремления. Он посоветовал главе католической церкви проявлять «более миролюбивую риторику», воздержаться от ненависти и перестать сеять межнациональную рознь.