Кадыров предупредил Арестовича

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Так он в Telegram отреагировал на угрозы украинского чиновника.

После того, как в прессе появилась информация о том, что Кадыров находится под Киевом, Арестович указал, что если это соответствует действительности, то главу Чечни уничтожит ВСУ.

Почему «если»? Ты не видел съёмки или я должен постучать в твои двери? — отреагировал Кадыров.

Ранее стало известно, что телеканал RT опубликовал кадры, которые могут свидетельствовать о возможном нахождении Рамзана Кадырова в зоне спецоперации на Украине. На видео зафиксирован момент доклада командира о ходе боёв на территории ДНР, при этом в кадре присутствует сам Кадыров.