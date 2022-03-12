18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Кадыров предупредил Арестовича

Кадыров пригрозил «постучать в двери» советника главы офиса Зеленского
01:54, 14 марта 2022
Кадыров предупредил Арестовича Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Так он в Telegram отреагировал на угрозы украинского чиновника.

После того, как в прессе появилась информация о том, что Кадыров находится под Киевом, Арестович указал, что если это соответствует действительности, то главу Чечни уничтожит ВСУ.

Почему «если»? Ты не видел съёмки или я должен постучать в твои двери?отреагировал Кадыров.

Ранее стало известно, что телеканал RT опубликовал кадры, которые могут свидетельствовать о возможном нахождении Рамзана Кадырова в зоне спецоперации на Украине. На видео зафиксирован момент доклада командира о ходе боёв на территории ДНР, при этом в кадре присутствует сам Кадыров.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео