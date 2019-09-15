Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою маму и остальных жительниц северокавказского субъекта с Днём чеченской женщины. Он отметил, что этот праздник в республике считается «самым цветочным».
Мне хочется в первую очередь поздравить дорогую маму, президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Несиевну. Она посвятила жизнь заботе о больных, одиноких, малоимущих в России и многих странах! — написал Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Также глава республики адресовал свои поздравления «всем женщинам Чечни, нашим соотечественницам, которые по воле судьбы оказались во всех концах света».
Здоровья, мира, радости и благополучия вам, дорогие наши женщины! — добавил политик.
День чеченской женщины с 2009 года отмечается каждое третье воскресенье сентября. Дата основана в память о 46 девушках, погибших во время Кавказской войны в сентябре 1819 года, когда войска генерала Ермолова сожгли село Дади-юрт.
Захваченные в плен девушки во главе с Дадин Айбикой при переправе через Терек бросились в реку, не пожелав, «чтобы их касались руки тех, кто повинен в убийстве отцов, матерей, братьев, сестёр и в сожжении родного села». В 2013 году в память об их подвиге был воздвигнут памятник Хангиш-Юрт.
Как писал News.ru, ранее Рамзан Кадыров осудил атаку на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Он выразил уверенность, что мировая общественность должна приложить усилия для предотвращения создания нового очага напряжённости на Ближнем Востоке.