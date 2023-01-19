Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки. На видео пленные Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук рассказали о том, как они попали на фронт.

С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ. Однако, сегодня мы смогли узнать кое-какие подробности о ходе подготовки доблестных защитников Незалежной. «Кололи дрова, копали ямы» — это вся подготовка мобилизованных новобранцев, — написал Кадыров.

По словам самих пленных, они прибыли на фронт два дня назад. Один из них пожаловался, что его бросили товарищи, причем они забрали его автомат взамен заклинившего.

Российские военные, которые в начале СВО попали в украинский плен, подвергались пыткам и избиениям со стороны бойцов ВСУ, признался вернувшийся из зоны спецоперации военнослужащий ВС РФ Алексей Лукоянов. В ходе интервью в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» он рассказал, что попал в плен к украинским военным в начале марта 2022 года. По его словам, его избивали в течение двух ночей перед тем, как увезли из Киева в Полтаву. После Лукоянова заковали в наручники, посадили на колени. Избиения и издевательства продолжились.