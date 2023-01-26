Кадыров показал штурм бойцами «Ахмата» позиций ВСУ в ДНР

Бойцы спецназа «Ахмат» взяли штурмом позиции ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике, кадры операции показал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. На видео военные из Чечни планируют свои действия перед штурмом, а также проводят разведку с дрона. После этого по позициям ВСУ начинается артиллерийский обстрел.

В результате профессионально спланированной операции и слаженных действий личного состава полка хорошо укрепленные и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы, а также другие инженерные сооружения в лесополосе перешли под контроль наших отважных воинов. В результате боестолкновения противник понёс потери и был деморализован, — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что основным преимуществом бойцов группировки «Ахмат» над украинскими военными и солдатами НАТО является мобильность подразделений. По его словам, чеченские военнослужащие могут максимально быстро передвигаться из одной зоны в другую и достигать поставленных целей, чем не может похвастать противоборствующая сторона. Он добавил, что бойцы ВСУ больше всего боятся «нарваться» на «Ахмат».

До этого Кадыров сообщил, что в военной операции на Украине приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, из которых 9 тысяч сейчас находятся на передовой. Он заявил, что они обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением, что «позволяет им эффективно нести службу».