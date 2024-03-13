Кадыров показал на видео, как ВС РФ «быстро и точно» уничтожили ДРГ Украины Кадыров: украинская ДРГ недооценила ВС России и потерпела поражение

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Подразделения украинских сил, совершившие попытку прорыва на территорию РФ, недооценили противника, что привело их к трагическому исходу, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, ДРГ ВСУ были разбиты батальоном «Запад-АХМАТ» быстро и крайне точно. Российским силам не составило труда отразить столь неорганизованное наступление, добавил глава региона.

Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва государственной границы. <...> Однако недооценка своего противника не в первый раз приводит их к трагическому исходу. В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном «Запад-АХМАТ» МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление, — рассказал Кадыров.

На опубликованных кадрах он показал фрагменты боестолкновений, а также уничтожение украинского танка. Глава Чечни уточнил, что тяжелая техника нарвалась на свою же мину. Российские бойцы завершили операцию сбросами дронов, и длинный список уничтоженной техники ВСУ пополнился, добавил Кадыров.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что активизация атак диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины, а также беспилотников ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой. Он подчеркнул, что российские военные предпринимают ответные действия.