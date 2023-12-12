Кадыров показал кадры уничтожения двух бойцов ВСУ в районе Клещеевки Кадыров: ВС РФ взяли штурмом укрепрайон западнее Клещеевки

Фото: МО РФ

Отряд «Камертон» спецназа «Ахмат» и бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ взяли штурмом укрепленную высоту 204,1 западнее Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Чеченский лидер назвал потери противника ощутимыми и показал кадры уничтожения двух солдат ВСУ. По его словам, украинская армия оставила свои позиции и обратилась в бегство.

На представленных кадрах видно, как два солдата ВСУ, брошенные своими сотоварищами, пытаются оказать сопротивление нашим спецназовцам. Это опрометчивое решение стоило им жизни, наши бойцы быстро ликвидировали их на месте. Я бы рекомендовал другим украинским военным либо бежать, либо сдаваться в плен при встрече с нашим спецназом. Это единственный способ сохранить жизнь, — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров поблагодарил российских бойцов за храбрость и «готовность защищать Родину любой ценой». Он также выразил уверенность, что России с такими бойцами обеспечена победа в СВО.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что командование Вооруженных сил Украины вывело элитное армейское подразделение «Марун» с линии боевого соприкосновения из-за высоких потерь. По его словам, таким образом ВСУ планируют восстановить боеспособность подразделения, участвовавшего в боях на территории региона. Место бойцов «Маруна» займут мобилизованные украинские военнослужащие, отметил Балицкий.