Кадыров показал кадры с украинскими военнопленными Кадыров: бойцы «Ахмата» взяли в плен солдат пятой штурмовой группы ВСУ

Фото: t.me/RKadyrov_95

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими четвертой бригады второго армейского корпуса российской армии взяли в плен солдат из пятой штурмовой группы украинской армии, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также опубликовал кадры беседы с плененными бойцами. По словам Кадырова, украинские военные попали в плен в районе населенного пункта Клещеевка.

Оба пленных — уже бывшие солдаты пятой штурмовой группы, которая в настоящий момент является основным поставщиком мобилизованных, неподготовленных ребят в клещеевскую мясорубку. Некоторым везет больше: их забирают наши воины и уводят в безопасное место, подальше от линии фронта. Другие же остаются там навсегда, — написал глава Чечни.

Он добавил, что украинским военнопленным предоставлены гуманные условия содержания. По словам Кадырова, в последнее время все больше солдат ВСУ решают сложить оружие, что не может не радовать. Военные осознают, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен бороться в чужих интересах «до последнего украинца», резюмировал глава Чечни.

Ранее командир ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор впервые прокомментировал переход в спецподразделение «Ахмат» после расформирования вагнеровцев. Он отметил, что после присоединения к чеченским спецназовцам порядки и команда не изменятся.